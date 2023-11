Od połowy października w Polsacie trwa dziwna sytuacja. Przed wyborami parlamentarnymi stacja wstrzymała emisję swojej popularnej produkcji, czyli "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni". Od tego czasu satyrycy nagrywają kolejne odcinki show do tzw. puszki, a powrotu na antenę nie widać. Nie pomogło nawet spotkanie z dyrekcją Polsatu, do którego doszło na początku tego tygodnia. Okazało się, że nie ma ona wpływu na przywrócenie programu na antenę. Robert Górski zapowiada sobie teraz prawo do wygłoszenia orędzia w tym temacie, na wzór prezydenta Andrzeja Dudy i nie kryje rozgoryczenia.

Robert Górski o spotkaniu twórców "Kabaretu na żywo" z dyrekcją Polsatu

Twórcy "Kabaretu na żywo" walczą o słowa wyjaśnienia, bo program spadł z anteny bez oficjalnego powodu. Jak podają Wirtualne Media, w poniedziałek 6 listopada udało im się w końcu spotkać z jedną z osób decyzyjnych w Polsacie. Na spotkaniu zabrakło jednak z powodów zdrowotnych dyrektora programowego Polsatu, Edwarda Miszczaka. Niestety komicy nie dowiedzieli się nic nowego, choć rozmowa przebiegła w spokojnej atmosferze i przy pełnej kulturze. - Spotkaliśmy się z dyrekcją Polsatu i usłyszeliśmy słowa przeprosin. Dowiedzieliśmy się też, że nic nie wiedzą, nie mogą zrobić, bo decyzje zapadają nad nimi, więc wzajemnie sobie podziękowaliśmy. My podziękowaliśmy im za to, że zrobiliśmy trzy sezony, a oni nam za to samo. Nie potrafili nam powiedzieć nic więcej oprócz tego, że liczą na dalszą współpracę - powiedział Wirtualnym Mediom Robert Górski. Przy okazji zapowiedział, że to nie jego ostatni komentarz w tej sprawie.

Kończy się nasz sezon i nie da się ukryć, że nasze zaufanie do stacji zostało podkopane, więc dajemy sobie prawo do wygłoszenia orędzia na wzór naszego prezydenta. Może zrobimy jego transmisję na żywo na moim Instagramie - dodał lider Kabaretu Moralnego Niepokoju.

Robert Górski emituje nowe fragmenty "Kabaretu na żywo"

W sieci ostatnio pojawiają się fragmenty nieemitowanych odcinków kabaretu, które są udostępniane przez twórców. We wtorek na profilu Roberta Górskiego na Instagramie pojawił się w formie słuchowiska jeden ze skeczy poświęconych naszemu prezydentowi. - Skoro widzowie nie mogą go zobaczyć, to niech chociaż posłuchają. To fragment szóstego odcinka, powyborcze orędzie Andrzeja Dudy, więc za chwilę będzie ono kompletnie nieaktualne. Nowe orędzie przykryło już tamto, więc choć tak chcemy je uratować - stwierdził artysta.

