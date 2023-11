Agnieszka Pilaszewska jest znana przede wszystkim z roli Aliny Krawczyk z "Miodowych lat", w którą wcielała się do 2001 roku, kiedy niespodziewanie zrezygnowała z dalszej pracy przy produkcji. Niewielu jednak wie, jak wygląda jej życie prywatne. W 1993 roku aktorka poznała Macieja Maciejewskiego, a ich uczucie rozwijało się tak szybko, że po czterech miesiącach stanęli na ślubnym kobiercu. Już rok później powitali na świecie Kornelię. Ona również jest aktorką.

Agnieszka Pilaszewska pęka z dumy. Jej córka studiowała aktorstwo za granicą

Agnieszka Pilaszewska ma niezły powód do dumy. Udało jej się zaszczepić miłość do aktorstwa w córce, która wzięła ten zawód bardzo na poważnie. Okazuje się, że Kornelia Maciejewska ukończyła aż dwie szkoły aktorskie za granicą i ma niesamowity warsztat. "Córka studiowała aktorstwo we Francji, a potem w Stanach i wróciła do domu. Wydaje mi się, że są małe szanse, żeby dziecko wychowywane w takim domu, jak nasz, poszło w inną stronę. [...] Pomyślałam, że aktorstwo to piękny zawód, skoro taka wspaniała osoba, jak moja córka, chce się mu poświęcić. I doskonale ją rozumiałam" - mówiła Agnieszka Pilaszewska w rozmowie z Plejadą.

Kornelia Maciejewska i Agnieszka Pilaszewska po nagraniach kapif

Córka Agnieszki Pilaszewskiej wystąpiła w popularnych serialach

Kornelia Maciejewska skończyła już studia aktorskie i od wielu lat rozwija karierę aktorską. W jej filmografii możemy znaleźć pozycje takie jak "Na dobre i na złe", "Jak poślubić milionera" czy "Komisarzu Alexie". Uwagę jednak zwraca jej długa historia w "Pierwszej miłości". Zadebiutowała na planie serialu w 2004 roku jako Patrycja, koleżanka Wioli Wiśniewskiej.

Córka Agnieszki Pilaszewskiej oprócz tego chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Prowadzi profil na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad trzy tysiące osób, z którymi chętnie dzieli się kulisami pracy. Oprócz tego miała już okazję zaliczyć debiut na ściance. Mogliśmy ją oglądać podczas premiery "Jak poślubić milionera". Zdjęcia Kornelii Maciejewskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Kornelia Maciejewska na premierze 'Jak poślubić milionera' kapif