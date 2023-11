Blanka Lipińska pokazała salon i korytarz swoich rodziców po remoncie. Wszystko zaczęło się od kupna sporego telewizora, na który celebrytka namówiła swojego tatę. Sprzęt miał pierwotnie wylądować na komodzie, która była już w pomieszczeniu, ale szybko okazało się, że mebel jest za mały na 85-calowy monitor. To zainspirowało do remontu całego salonu i korytarza. Już można podziwiać efekty.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka Lipińska wyjawiła ciekawostkę z planu "365 dni"

Blanka Lipińska pokazała efekt remontu w salonie rodziców. "Jasno i przytulnie"

Blanka Lipińska opowiada na Instagramie, że remont w domu jej rodziców zaczął się od za małej komody. To mama Lipińskiej rzuciła ten pomysł, a pisarka szybko go podchwyciła. - Stwierdziliśmy, no nie pasuje, trzeba zrobić tę zabudowę pod telewizor, no ale jak trzeba zrobić tę zabudowę, no to mama od razu mówi, "trzeba by odświeżyć ten salon". No mało światła, hmmm właściwie można by było, to trochę przearanżować. Dwa razy powtarzać nam nie trzeba - relacjonowała celebrytka. Zaczęło się od salonu, ale szybko okazało się, że podłogą z płytek, która znajdowała się na korytarzu, nie pasuje już do nowej wykładziny w salonie, więc remont się przeciągnął. Lipińska poleciła swojego fachowca i już można podziwiać finalny efekt. W pomieszczeniu dominują jasne kolory, co jak podkreśliła celebrytka, zupełnie nie jest w jej stylu, ale w końcu to nie ona ma się tam dobrze czuć. Ogromny telewizor, od którego wszystko się zaczęło, znalazł się w zabudowie. Na podłodze pojawiła się miękka wykładzina, ściany ozdobiono sztukaterią, a całość sprawia przytulne wrażenie. Jak wam się podoba? Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Na żywo jest pięknie. Rodzice mają zupełnie inną estetykę niż ja. U mnie, jak w grobie, u nich jasno i przytulnie - podkreśliła Lipińska na Instagramie.

Blanka Lipińska z rodzicami Blanka Lipińska z rodzicami, fot kapif.pl

Blanka Lipińska zachwyca się listwami przypodłogowymi. "Robią mega robotę!"

W wyremontowanym salonie rodziców Blanki Lipińskiej nie mogło zabraknąć wygodnego narożnika. W takich warunkach dumni rodzice z pewnością będą mogli w pełni oddać się podziwianiu filmów ich córki. Lipińska pochwaliła też kilka praktycznych i estetycznych rozwiązań takich jak m.in. oświetlenie i listy przypodłogowe. "Umówmy się, listwy przypodłogowe robią mega robotę! To korytarz rodziców, a u mnie będą dwa razy szersze" - napisała na InstaStories. Celebrytka pochwaliła też system świetlny. "A ta listwa przy suficie z LEDem jest świetną alternatywą dla górnego światła. Dla mnie było to mega rozwiązanie, bo nie chcieliśmy kuć w suficie" - podsumowała Lipińska. Jak wam się podoba finalny efekt?