Rozstanie Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego było ogromnym zaskoczeniem. Byli małżonkowie zdawali się tworzyć idealny związek, które owocem jest niespełna trzyletnia Helena. Rozwód został sfinalizowany rok po zakończeniu relacji pary, a w budynku sądu wbrew temu, że sami zainteresowani deklarują, że pozostają w dobrych relacjach, było dość nerwowo. Ostatnio mogliśmy również zobaczyć ich po raz pierwszy od rozprawy. Ekspert w rozmowie z nami ocenił, na co faktycznie wskazuje mowa ciała aktorów.

Katarzyna Warnke spotkała byłego męża na evencie. Ekspert wprost o ich relacji

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski ponoć pozostają w dobrych relacjach, co z resztą starają się czynić ze względu na córkę. Nie wskazują na to jednak zdjęcia, które napływają do mediów. Byli małżonkowie pojawili się ostatnio na premierze produkcji Amazon Prime, w której zagrali jeszcze będąc w związku. Mogliśmy ich zauważyć na zdjęciach ze ścianki, gdzie Stramowski wpatrywał się w nową ukochaną Natalię Krakowską, w czasie kiedy sama Warnke udzielała wywiadów, obrócona do nich plecami. Poprosiliśmy o ocenę tej sytuacji eksperta od mowy ciała Maurycego Seweryna. Jego zdaniem byli małżonkowie mogli udawać, że się nie widzą.

Unikanie siebie, unikanie emocji, albo unikanie kontaktu nie jest "dobra relacją". Zdjęcia z eventu pokazują moment mijania się pani Katarzyny i pana Piotra. Wygląda to tak, jakby byli małżonkowie nie zauważyli się na imprezie. Czy mogli się nie zauważyć (nawet na zbiorowym zdjęciu na ściance stanęli od siebie bardzo daleko)? Są aktorami i to dobrymi, ale kiedy chodzi o życie osobiste, to nawet dobrzy aktorzy mają problem z własnymi emocjami - mówił Maurycy Seweryn w rozmowie z Plotkiem.

Warnke i Stramowski zakopali topór wojenny? Jeden gest wszystko zdradza

Maurycy Seweryn dostrzegł jednak spory postęp w relacji tej dwójki. Choć w rzeczywistości mogą nie tworzyć "dobrej relacji", to przestali unikać pojawiania się w tych samych miejscach. Jego zdaniem mogą mieć neutralne stosunki, na co wskazywałby chociażby fakt, że Warnke nie przyprowadziła na premierę żadnego mężczyzny. "Połową sukcesu jest to, że nie obrzucają się błotem, nie ośmieszają swojej pracy, nie rzucają się na siebie. Wchodzą w ten etap, w którym nie unikają bywania w tych samych miejscach, a tym bardziej z nowymi partnerami. Z drugiej strony gdyby relacje byłych małżonków były złe, to pani Katarzyna mogła przyjść z jakimkolwiek facetem, aby sprowokować byłego męża. I zapewne zabolałoby go to mocniej niż ją obecność pani Natalii. Widać to w ujęciach, w których złapali pana Piotra dziennikarze z nową partnerką" - stwierdził ekspert od mowy ciała. Zdjęcia Katarzyny Warnke oraz Piotra Stramowskiego z Natalią Krakowską znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Ekspert od mowy ciała przyjrzał się Stramowskiemu i jego nowej partnerce. Ma pewne "ale"

Piotr Stramowski zdaje się układać na nowo życie u boku Natalii Krakowskiej, jednak wiele wskazuje na to, że ich relacje nie są bardzo zażyłe. Na zdjęciach można dostrzec, że trzymają się na dystans i nie okazują sobie publicznie uczuć. "Ich relacje widoczne na zdjęciach są rzadziej tak bliskie, tak mocne jak na zdjęciach z dawnych lat Pana Piotra z Panią Katarzyną. Co nie oznacza, że nie ma takich, ale częściej to Pan i Natalia przytula się do partnera. Związki są różne i różnie się przejawiają". Maurycy Seweryn podkreśla jednak, że takie zachowania nie muszą świadczyć o braku miłości. Piotr Stramowski ma za sobą bardzo ciężki okres, przez co nie emanuje tak świeżą energią. "Brak ekspresji nie zawsze oznacza, że miłość jest słabsza - szczególnie kiedy mężczyzna przeszedł trudny rozwód. Nie mniej na zdjęciach z tego konkretnego eventu nie widać, aby Pan Piotr jakoś szalał emocjami. Jednak obecność „byłej" też utrudniła swobodne funkcjonowanie na gali. Widziałem tylko jedno pozowane zdjęcie, na którym Pan Piotr i tak jest oddalony od partnerki, choć oboje się obejmują" - dodał Maurycy Seweryn.

