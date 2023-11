Sylwia Peretti straciła syna Patryka w wypadku samochodowym, który miał miejsce 15 lipca 2023 roku w Krakowie. 24-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Zginął wraz z trzema innymi mężczyznami. Po tragedii zdruzgotana matka usunęła się z mediów. W dalszym ciągu przeżywa ogromną stratę, co podkreśliła w niedawnym wywiadzie. Krótko po pogrzebie wyszło na jaw, że grób Patryka został zdewastowany. Sprawcą zniszczenia grobu okazał się 41-latek, który był pod wpływem alkoholu. Jak można było przeczytać w komunikacie policji, "zachowanie tłumaczył silnym upojeniem alkoholowym" i przyznał się do zarzucanego mu czynu. 8 listopada Sąd Rejonowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie oskarżonego Jakuba G., który zbezcześcił grób syna Sylwii Peretti.

Zdewastował gród syna Sylwii Peretti. Sprawca usłyszał wyrok

Jak podaje portal tvn24.pl, w środę 8 listopada Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty uznał Jakuba G. winnego zarzucanych mu czynów i zasądził karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne, w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Jakub G., oprócz prac społecznych, zobowiązany jest również przeprosić na piśmie pokrzywdzoną Sylwię Peretti w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku. Jak podaje portal, posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok na ten moment jest nieprawomocny, co znaczy, że stronom postępowania przysługuje od niego apelacja.

Sylwia Peretti z synem Fot. Instagram/sylwia_peretti

Nowy nagrobek syna Sylwii Peretti

O tragicznym wypadku syna celebrytki mówiła cała Polska. 21 lipca odbył się pogrzeb mężczyzny na krakowskim cmentarzu Grębałów. Patryka pożegnali najbliżsi, w tym pogrążona w rozpaczy matka. Na grobie syna Peretti nie brakuje zniczy oraz kwiatów. Jakiś czas temu jego wygląd uległ zmianie, a to za sprawą pokaźnej, ciemnej rzeźby, która przedstawia matkę w chuście tulącą dziecko. Prawdopodobnie tym akcentem Sylwia Peretti chciała zaznaczyć ogromny ból, jaki pojawił się wskutek odejścia Patryka. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

