Anna Lewandowska na bieżąco relacjonuje swoje życie prywatne i zawodowe w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami spostrzeżeniami na temat otaczającej jej rzeczywistości. Małżonka Roberta Lewandowskiego ma jednak jasno określone granice. Nie publikuje w sieci wizerunku swoich córek i stara się chronić ich prywatność. Jeśli dziewczynki pojawiają się na zdjęciach sławnej mamy, to na ujęciach nie widać ich całej twarzy. Co jakiś czas Anna Lewandowska zdradza jednak, co u nich słychać. Niedawno wyjawiła, że dziewczynki są już na tyle samodzielne, że same potrafią spakować się na wyjazd. Tym razem ukochana Lewego poruszyła dużo poważniejszy temat.

Anna Lewandowska wyjawiła, że odbyła ważną rozmowę z córką. "Było to jedno z najcenniejszych przemyśleń"

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie z córkami. Na fotografii widać 6-letnią Klarę i 3-letnią Laurę, które całują mamę w policzki. Trenerka wspomniała, że odbyła ostatnio ze swoją córką ważną rozmowę, która skłoniła ją do głębszych przemyśleń. "Dzieci mają tak piękne i niewinne spojrzenie na świat, które często potrafi nas zaskoczyć i wzruszyć. Ostatnio, Klara nagle zapytała mnie: "Mamo, co to jest miłość?" Wiedziałam, że chcę usłyszeć, jak moja mała dziewczynka rozumie to ważne uczucie. I było to jedno z najcenniejszych przemyśleń, które usłyszałam od mojej 6-letniej córki. 'Miłość to kiedy serce jest takie cieplutkie. To jak słońce, które daje światło i ciepło.' - napisała Lewandowska. W dalszej części wpisu żona Roberta Lewandowskiego wyliczyła, jak wiele możemy uczyć się od dzieci. "Dzieci uczą nas, że miłość nie zna granic ani uprzedzeń. Dla nich liczy się tylko szczerość i dobroć. Często zaskakują nas swoją zdolnością do dążenia miłością bezwarunkowo, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. To piękne, jak dzieci potrafią kochać z pełnym sercem" - podsumowała trenerka. Zdjęcie Anny Lewandowskiej z córkami znajdziesz na dole strony. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii . Anna Lewandowska jakiś czas temu opublikowała w mediach społecznościowych wzruszający post na temat swoich córek. Poinformowała, że rola mamy jest dla niej wyjątkowa. ""Od 6 lat mam to ogromne szczęście bycia mamą. To bardzo wyczekana rola, zaszczyt, wyróżnienie, a także obowiązek. To chwile radości, uśmiechu, szczęścia, miłości, wzruszenia" - podkreśliła.

Córki Anny i Roberta Lewandowskich Córki Anny i Roberta Lewandowskich; fot instagram.com/ annalewandowska

Anna Lewandowska zabrała córki na trening. O tym marzy mama 6-letniej Klary i 3-letniej Laury

Anna Lewandowska na początku października zabrała swoje córki na trening. Do pań dołączyła także jej szwagierka, Milena Lewandowska. Cała czwórka doskonale bawiła się na zajęciach sportowych. Starsza córka trenerki pokazała także kilka tricków gimnastycznych. W jednym z wpisów na Instagramie, które opublikowała Lewandowska, podkreśliła, czego najbardziej pragnie dla swoich córek. "Moim największym marzeniem jest to, żeby moje córki wyrosły na wspaniałe kobiety. Żeby spotykały na swojej drodze dobrych ludzi, bo o to się najbardziej boję. To jest moje największe marzenie" - napisała.