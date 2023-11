Met Gala jest jednym z najważniejszych wydarzeń modowych każdego roku. Celebryci z całego świata zbierają się licznie w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, gdzie mają okazję oddać hołd sztuce. Każde wydarzenie nawiązuje do innego nurtu przemysłu modowego. Na przestrzeni minionych lat mieliśmy okazję oglądać stylizacje w hołdzie Karolowi Lagerfeldowi, antologię amerykańskiej mody oraz te nawiązujące do religii. Vogue przekazał, co tym razem przygotowali organizatorzy. Ten motyw jest wyjątkowy.

Met Gala 2024. Znany jest motyw wydarzenia.

W związku ze zbliżająca się Met Galą, pracownicy Metropolitan Museum of Art już przemyśleli, jakie archiwalne projekty zobaczymy podczas wystawy wiosną 2024. Mają zamiar wyciągnąć z obszernej kolekcji najbardziej unikatowe stylizacje, które mają ogromne znaczenie historyczne, ale są zbyt delikatne, aby je założyć. W związku z tym wydarzenie zaplanowane na 6 maja 2024 nawiązuje do historii mody. Motyw Met Gali 2024 zatytułowano. "Śpiące Piękności: Przebudzenie Mody". Organizatorzy oczekują ogromnej kreatywności.

Jessica Chastain Met Gala 2023 (Photo by ANGELA WEISS / AFP/East News)

Met Gala zbiera tłumy gwiazd od lat. To najważniejsze założenie wydarzenia

Pierwsza Met Gala została zorganizowana w 1948 roku z inicjatywy publicystki modowej Eleanor Lambert. Była to zwykła kolacja, a bilet wstępu kosztował wówczas zaledwie 50 dolarów. Z czasem na miejscu zaczęły się zjawiać największe gwiazdy, a Instytut Kostiumów podjął decyzję, aby co roku otwierać nową wystawę hucznym wydarzeniem. To właśnie w 1973 roku po raz pierwszy zorganizowano ją w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i nadano pierwszy motyw przewodni, jakim był "Świat Balenciagi". Największego rozmachu wydarzenie nabrało w 1995 roku, kiedy to stery przejęła redaktor naczelna "Vogue" Anna Wintour.

Dziś Met Gala jest miejscem spotkań najpopularniejszych osób na świecie. Dostanie się na nią jest możliwe dzięki uprzejmości markom, które pokazują swoje projekty na czerwonym dywanie lub pod warunkiem że samodzielnie zakupią bilet. Dochód jest przekazywany na utrzymanie Instytutu Kostiumów. Zdjęcia z ostatniej Met Gali znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Emily Ratajkowski podczas Met Gali 2023. Fot. Angela Weiss / AFP / East News