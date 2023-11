Katarzyna Warnke pojawiła się ostatnio na premierze filmu "Cały ten seks" w reżyserii Tomasza Mandesa, gdzie wcieliła się w jedną z głównych ról. Co ciekawe gra tam też jej były mąż Piotr Stramowski. Film produkcji Amazon Prime opowiada historię sześciu par i ich fantazji seksualnych. Postać grana przez Warnke jest bez pamięci zakochana w bohaterze, w którego wcielił się jej eks mąż. Z tej okazji para miała okazję spotkać się na premierze, zaledwie kilka tygodni po sfinalizowaniu rozwodu. Byli kochankowie pracują w tej samej branży, więc takie spotkania są nieuniknione. Aktor pojawił się na ściance z nową partnerką, Natalia Krakowską. Jak w tej sytuacji czuła się Katarzyna Warnke? W jednym z wywiadów zdradziła, jak teraz wyglądają ich relacje.

Zobacz wideo "W spirali" - zwiastun. Na planie tego filmu poznali się Warnke i Stramowski. Tak zaczął się ich romans

Katarzyna Warnke na premierze ze Stramowskim. "Zawsze przychodziliśmy razem na premiery, a dziś stoimy do siebie plecami"

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski podczas realizacji filmu "Cały ten seks" byli jeszcze parą. Nikt nie spodziewał się, że zaledwie kilka miesięcy później będą podziwiać swoje miłosne uniesienia na ekranie jako rozwiedzione małżeństwo. Uczestniczenie w oficjalnej premierze to z pewnością niełatwa sytuacja dla obojga. W rozmowie z serwisem Pudelek Katarzyna Warnke opowiedziała, jak oboje odnajdują się w nowej rzeczywistości. - Właśnie tutaj obok Piotrek udziela wywiadu. Nie mieliśmy jeszcze okazji się przywitać dzisiaj. To może takie dziwne, prawda? No cóż. Trzeba się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Myślę, że sobie dość dobrze radzimy. Gdy nagrywaliśmy film, byliśmy jeszcze razem. Przyszliśmy jako para. Wyszliśmy jako para. Potem się śmialiśmy z tej sytuacji. Państwo zobaczą, że w filmie kocham się w Piotrku, on o tym nie wie, właściwie się nie znamy. Śmialiśmy się, że trudno jest zagrać taką sytuację, bo znamy się tak dobrze. A teraz, jak już przyszło do promocji, to jesteśmy osobno. Sama jestem ciekawa mojej relacji, jak usiądę w fotelu i zobaczę, jak znowu jestem zakochana w Piotrku i to bez pamięci. Tylko że to jest fantazja, a nie prawdziwa miłość, więc może tu będzie lżej - podkreśliła Warnke.

Katarzyna Warnke, Piostr Stramowski z Natalią Krakowską Katarzyna Warnke, Piostr Stramowski z Natalią Krakowską; fot. kapif.pl

Katarzyna Warnke odpowiedziała, czy mogłaby stworzyć ze Stramowskim parę w filmie. "Piotr jest w związku, ja nie jestem. To nie jest łatwe podjąć taką decyzję"

Katarzyna Warnke przez reporterkę Pudelka została zapytana, czy w obecnej sytuacji mogłaby zagrać z Piotrem Stramowskim kochanków zatraconych w miłosnym uniesieniu. Para zaledwie 16 października sformalizowała rozwód. Wygląda na to, że mogą dawać przykład innym w show-biznesie, jak rozstawać się z klasą, ale z pewnością nie jest to dla nich łatwe, szczególnie że wychowują razem córkę, która bardzo przeżyła rozstanie rodziców. - Ja myślę, że musielibyśmy to obgadać. Mamy do siebie wzajemnie szacunek i tutaj obie strony musiałyby się zastanowić. Piotr jest w związku, ja nie jestem. To nie jest łatwe podjąć taką decyzję. To też zależy od tego, o czym byłby scenariusz. Czy musielibyśmy grać parę, czy nie, czy byłyby sceny intymne. Myślę, że na takie rzeczy byłoby za wcześnie. Musimy jeszcze odtajać po rozwodzie i po wszystkim - podsumowała Warnke.