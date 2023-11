Antoni Królikowski prowadził dość interesujące życie miłosne. Umawiał się między innymi z Julią Wieniawą, Katarzyną Sawczuk czy Laurą Brzeską. Później wziął ślub z Joanną Opozdą i mogło się wydawać, że w końcu się ustatkuje. Para poinformowała, że spodziewają się syna. Kiedy jednak jego żona była w ciąży, on wdał się w romans z sąsiadką. Ostatecznie zostawił aktorkę dla Izabeli, jednak o tej relacji z początku nie mówił zbyt wiele. Z czasem zaczął publikować wspólne zdjęcia z nową partnerką, a nawet poszli razem na imprezę branżową, a ich ściankowy debiut cieszył się zainteresowaniem mediów. Od jakiegoś czasu ta dwójka unika blasku fleszy. Wiadomo, jak wygląda ich relacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek ocenia sytuację Opozdy i Królikowskiego

Antoni Królikowski rozstał się z Izabelą? Przeżywają ciężki okres

Przez jakiś Antoni Królikowski i Izabela ochoczo dzielili się wspólnymi chwilami na Instagramie. Spacery z psem warszawskimi ulicami czy też wypady do muzuem to tylko kropla w morzu tego, co widzieliśmy w ich social mediach. Ostatnio na próżno szukać wspólnych zdjęć tej dwójki, a wszystko za sprawą tego, że para przeżywa ciężki okres. Jak informuje serwis shownews.pl, powołując się na osobę z otoczenia Królikowskiego i jego partnerki, pracują w pocie czoła, aby spłacić dług alimentacyjny i mają zdecydowanie mniej czasu dla siebie.

Antek i Izabela mają teraz trudny i pracowity czas, gdyż Antoni, aby spłacić długi wobec Opozdy i syna, co nie jest proste przy zasądzonej kwocie dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Choć mają teraz dla siebie mniej czasu, to jednak zmiana otoczenia bardzo im służy. Oboje chcą po prostu jak najszybciej spłacić zadłużenie, żeby Joanna przestała oczerniać ich publicznie - zdradza w rozmowie z ShowNews osoba z bliskiego otoczenia pary. [...] To jest przykre, bo on od początku robił wszystko, żeby sprostać jej roszczeniom, a teraz pracuje po kilkanaście godzin dziennie, żeby spłacić długi wobec Aśki - mówi informator serwisu shownews.pl.

Antoni Królikowski już nie publikuje zdjęć z Izabelą. Znamy powód

Antoni Królikowski i jego partnerka podjęli ważną decyzję dla dobra ich relacji. Zrezygnowali z pokazywania się publicznie, tak aby uniknąć szumu w mediach. Oprócz tego nie mają zamiar wypowiadać się na temat życia prywatnego. "To jest ich życie prywatne i nie chcą tej prywatności oddawać mediom. Wychodzą razem na różne eventy, ale to jest naturalne, jednak wolą zachować dla siebie to, co teraz robią, gdzie mieszkają i na jakim etapie jest ich związek. Na pewno mają wiele planów, marzeń i dobrze, że trzymają je dla siebie. Jak przyjdzie na to czas i będą chcieli, podzielą się nimi" - dodaje znajomy pary. Zdjęcia Antoniego Królikowskiego i Izabeli znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Antoni Królikowski z partnerką Izabelą na evencie kapif

Antoni Królikowski z partnerką Izabelą w windzie Instagram @antek.krolikowski