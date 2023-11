Karolina Gilon kilka lat temu wkradła się do polskiego show-biznesu. Zaczynała od wystąpienia w "Top Model". Później rozkręciła prężną działalność w sieci, a obecnie wciela się w rolę gospodyni jednego z najpopularniejszych randkowych show. Ostatnio o celebrytce było głośno w mediach. Wszystko za sprawą minionej edycji "Love Island", która dostarczyła widzom ogrom emocji. Wszystko przez liczne dramy i niespodziewane zwroty akcji. Kontrowersji było na tyle dużo, że w pewne sprawy musiała interweniować sama prowadząca. Wygląda na to, że po zakończeniu nagrań celebrytka ma czas, by zająć się życiem prywatnym. Właśnie przekazała radosne wieści. Czeka ją nowy etap.

Karolina Gilon podzieliła się szczęśliwą nowiną. "W oczekiwaniu na nowy etap"

Jakiś czas temu Karolina Gilon przeszła spektakularną metamorfozę. Celebrytka sporo schudła oraz zmieniła kolor włosów. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zmian w jej życiu. Na Instagramie miała dla fanów kolejną szczęśliwą wiadomość. Wrzuciła zdjęcie, na którym zapozowała w kasku na tle budowy. Na twarzy celebrytki gościł szeroki uśmiech. Widać, że jest wyraźnie podekscytowana. Do opublikowanej fotografii został załączony krótki podpis. "W oczekiwaniu na nowy etap w życiu" - napisała. Prowadząca "Love Island" nie powiedziała jednoznacznie, o co chodzi, ale po udostępnionej relacji możemy wywnioskować, że jest w trakcie budowy nowego domu. Zdjęcie z InstaStories Karoliny Gilon znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Karolina Gilon poszła pod nóż? Internautka bacznie przyjrzała się jej twarzy

Niedawno Karolina Gilon postanowiła wejść w interakcję z internautami. W związku z tym przeprowadziła z nimi serię pytań "Q&A". Jedna z internautek zwróciła uwagę na to, że twarz celebrytki wygląda nieco inaczej. "Co zrobiłaś z twarzą, że masz tak mocno wykonturowaną żuchwę?" - zapytała wprost. Karolina Gilon nie uchyliła od odpowiedzi i niemal od razu zareagowała. Podkreśliła, że ostatnio sporo schudła. "Po prostu mam taką żuchwę naturalnie. Bardzo się uwydatniła, odkąd schudłam" - wyjaśniła. Oprócz tego wspomniała, że przez lata zmagała się z kompleksami asymetrycznej żuchwy i mierzyła się z wieloma uszczypliwościami. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

