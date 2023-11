Karol III ma już za sobą pierwszą mowę tronową, podczas której wspomniał o swojej matce Elżbiecie II i przedstawił główne plany brytyjskiego rządu. Oczy wielu zwrócone były w kierunku królowej Camilli, która dumnie zasiadała na tronie tuż obok męża. Wielu komentatorów podkreśliło, że Camilla już kilkukrotnie pokazała się publicznie w tej samej kreacji. O ocenę takiego wyboru zapytaliśmy projektantkę Joannę Przetakiewicz, która przy okazji zdradziła nam swoje plany sylwestrowe.

Przetakiewicz oceniła modowe wybory Camilli. "Nie jest dla mnie ikoną stylu, ale..."

W rozmowie z Plotkiem Joanna Przetakiewicz wyznała, że uwielbia trend na pokazywanie się w tych samych stylizacjach przez znane osobistości. "Camilla nie jest dla mnie ikoną stylu, ale publiczne pokazywanie się kilka razy w tej samej kreacji należy do bardzo dobrego tonu. Stanowi świetny przykład, że nie tylko jest 'in Vogue', ale przede wszystkim tak należy. Zachęca innych do tego mądrego trendu. Sama chodzę często w tych samych rzeczach i bardzo lubię. Wolę kupić coś lepszej jakości na lata, niż więcej na krótko. To jest sustainable fashion. Ekonomiczne i ekologiczne przemyślane zachowanie" - powiedziała Joanna Przetakiewicz. Podobne zdanie ma historyczka sztuki i stylistka, Marta Wiktoria Wolniak, która dla Plotka oceniła wybór brytyjskiej monarchini. "Jeżeli chodzi o to, czy królowej wypada zakładać tę samą sukienkę drugi raz, to myślę, że monarchia musi iść z duchem czasu. Kiedyś to się nie zdarzało, ale teraz myślę, że to jest bardzo na miejscu, żeby kolejny raz założyć kreację, która jest bardzo wiele warta. To jest nowoczesne, rozsądne i zrównoważone jeżeli chodzi o środowisko, a przecież obecnie jest ogromny trend w modzie na to, żeby zakładać rzeczy reuse, recycle, upcycle, czyli kilka razy te same kreacje, żeby nie marnować tkanin, nie marnować pracy ludzi" - powiedziała.

Joanna Przetakiewicz nie szykuje nowej sukienki na Sylwestra. Ma inny plan

Joanna Przetakiewicz wyznała także, że ma już określony plan co do swojej tegorocznej, sylwestrowej kreacji. Na tak ważne "wyjście" znana projektantka także zdecyduje się na sukienkę, w której już pokazywała się wcześniej publicznie. "W tym roku wybieram na Sylwestra stylizację, którą nosiłam już wcześniej nie raz. Lubię amortyzować i cieszyć się pięknymi rzeczami jak najdłużej. Kocham vintage. Czasami można rzeczy trochę przerabiać, dając im drugie życie i kolejną odsłonę" - dodała Joanna Przetakiewicz.

