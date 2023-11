Rafał Wojda to uznany dziennikarz, z wieloletnim doświadczeniem, który doskonale jest znany widzom stacji TVN24. Od sześciu lat pojawia się w porannym paśmie "Wstajesz i wiesz". Udziela się także m.in. w programie publicystycznym "Tak jest". Ostatnio jednak zniknął z anteny. To zaniepokoiło wielu odbiorców. W komentarzach dopytywali, kiedy wróci do pracy. W końcu postanowił na to zareagować. Okazało się, że musiał przebyć operację, chociaż nie wdawał się w szczegóły. Poinformował także, kiedy dokładnie wróci do pracy. Wszystko wskazuje na to, że najgorsze już za nim.

Rafał Wojda miał kłopoty zdrowotne. Poinformował, kiedy wróci do pracy w TVN24

Rafał Wojda postanowił odnieść się do tematu swojej niedyspozycji na portalu X. Jego profil śledzi tam ponad 24 tysięcy użytkowników. Dziennikarz podziękował swoim fanom za okazane wyrazy wsparcia i zainteresowanie. Dodał, że był operowany przez lekarzy. Jednocześnie poinformował wiernych widzów, kiedy wróci na antenę. "Dzień dobry. Drodzy Państwo, chciałem gorąco podziękować za wszystkie słowa wsparcia, życzenia powrotu do zdrowia i ciepłe myśli. Absolutnie wzruszające. Ogrom pozytywnej energii. Dziękuję. (...) Widzimy się w przyszłym tygodniu w TVN24. PS. Operowali mnie lekarze, a nie szeptucha" - napisał Rafał Wojda na X.

Wojda od lat pracuje w grupie TVN

Dodajmy, że Rafał Wojda z grupą TVN Warner Bros. Discovery związany jest od września 2007 roku. Zaczynał od prowadzenia programów w TVN CNBC. Później został szefem redakcji biznesowej TVN24 BiS. Wcześniej związany był także z Telewizją Polską, Polsatem, TV4, Telewizją Dolnośląską i Radiem Eska. Od kilku tygodni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Do niespodziewanej sytuacji na antenie z jego udziałem doszło w sierpniu 2022 roku. Wówczas poinformował widzów "Wstajesz i wiesz", że schodzi z anteny. Pałeczkę przekazał Dagmarze Kaczmarek-Szałkow, która do końca zmiany przejęła jego obowiązki. Portal Wirtualne Media informował wówczas, że sytuacja nastąpiła w wyniku zdrowotnych problemów prowadzącego program.

