Wojtek Sawicki dał się poznać jako popularny influencer. Wraz z żoną Agatą działa na koncie na Instagramie o nazwie "Life on Wheelz". Mężczyzna cierpi na dysforię mięśniową Duchenne'a. W mediach społecznościowych stara się przybliżać obserwatorom problemy, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Opowiada również swoją historię. Ze względu na chorobę, często przebywa w szpitalu i ma styczność z lekarzami. Ostatnio doszło do dramatycznej sytuacji.

Wojtek Sawicki z "Life on Wheelz" trafił na OIOM. O wszystkim poinformowała jego żona w mediach społecznościowych

Wojtek Sawicki często pojawia się w szpitalu. Dla fanów mężczyzny nie jest to nic dziwnego. Jednak ostatni post w mediach społecznościowych bardzo zaniepokoił internautów. Żona Wojtka, Agata, poinformowała, że jej ukochany musiał przejść pilną operację. Zwróciła się do fanów z prośbą o wsparcie i dobre myśli. Obserwatorzy od razu zaczęli komentować sprawę. "Kochani, wczoraj Wojtek trafił do szpitala i przeszedł pilną operację w celu ratowania zdrowia. Teraz jest na OIOMie pod opieką doświadczonych fachowców. Czekamy, aż dojdzie do siebie. Wysyłajcie Wojtkowi swoje dobre myśli i trzymajcie kciuki za jego powrót do zdrowia" - napisała w poście na Instagramie. Głos zabrali między innymi Maja Ostaszewska i Czesław Mozil. "Powodzenia i dużo sił dla waszej rodziny", "Do boju i do zdrowia. Jesteśmy z wami" - pisali. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Wojtek Sawicki jakiś czas temu przeżył koszmar w szpitalu. Podzielił się swoją historią

Wizyty w szpitalu nie należą do najprzyjemniejszych. Wojtek Sawicki ma wyjątkowo bolesne doświadczenie w tym zakresie. W wakacje 2023 roku przeżył pobyt z piekła rodem. Influencer trafił na SOR przez mocny ból brzucha, który nasilił się po zabiegu wymiany PEGPEJA. Na miejscu został źle potraktowany przez personel. Na szczęście nie był sam. "(...) Chciało mi się płakać z głodu. Czułem odwodnienie. Agata była w rozpaczy. Nie mogła patrzeć, jak cierpię. W końcu o 13 pojechałem na zabieg. Gdy wróciłem na salę, zobaczyłem dwie najważniejsze kobiety w moim życiu - żonę i moją mamę (przyjechała pomóc). Uspokoiłem się" - pisał na Instagramie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Wojtek Sawicki już po ślubie! Zjawiskowa suknia panny młodej, żaglowiec i prezydent Gdańska