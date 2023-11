Piosenkę Jamesa Blunta grają na weselach. Wyjawił, że to utwór o prześladowcy

"You're beautiful" Jamesa Blunta to ponadczasowy przebój, który przyniósł wokaliście międzynarodową sławę. Niewielu jednak wie, że za tym utworem kryje się dość przerażająca historia. Pary, które chętnie wybierają tą balladę na swój pierwszy weselny taniec mogą być w szoku.

James Blunt wyznał prawdę o wielkim przeboju. "Prześladuję dziewczynę innej osoby..."

Piosenka Jamesa Blunta to jedna z najpiękniejszych i najgłębszych pop ballad w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Od 2005 roku nie traci na popularności. Jak dotąd w serwisie YouTube odtworzono ją ponad 744 milionów razy. Za ckliwym songiem kryje się jednak drugie dno. James Blunt gościł w radiowym show "The John Bishop Show", gdzie wyjawił, że piosenka "You're beautiful" to utwór o prześladowcy. Napisał ją pod wpływem osobistych wydarzeń, gdy w metrze zobaczył swoją byłą dziewczynę z nowym partnerem. "Chodzi o to, że prześladuję dziewczynę innej osoby w metrze, kiedy jestem na haju. Ale ludzie grają to na weselach i to jest miłe" - dodał James Blunt.

Spotkanie byłej dziewczyny zainspirowało go do napisania przeboju

Wypowiedź Jamesa Blunta była szokiem dla wielu internautów. Na Twitterze pojawiły się komentarze, w których podkreślano, że tak naprawdę romantyczna ballada to utwór o stalkerze. Warto przy tym wspomnieć, że przed laty w programie "The Oprah Winfrey Show" Blunt napomknął, że inspiracją do napisania przeboju była jego była dziewczyna, którą po latach spotkał przypadkiem. "Ona i ja spojrzeliśmy sobie w oczy i przeżyliśmy całe życie w tym momencie, ale nic z tym nie zrobiliśmy i od tamtej pory się nie widzieliśmy" - wspominał wokalista.