To już tradycja, że magazyn "People" wybiera najseksowniejszego mężczyznę świata. W tym roku tytuł ten przypadł Patrickowi Dempsey'owi, który tym samym wylądował na pierwszej stronie. 57-letni aktor, którego najbardziej możemy kojarzyć z roli w serialu "Chirurdzy", nie ukrywa, że wiadomość o wyborze redakcji go zaskoczyła. Wspomniał też o swoich dzieciach. Ich reakcja jest dla niego oczywista.

Patrick Dempsey najseksowniejszym mężczyzną. "Nie ma sensu wybierać kogoś po mnie"

Do wyboru magazynu "People" Patrick Dempsey odniósł się w mediach społecznościowych. Nie brakowało mu przy tym poczucia humoru, chociaż stwierdził także, że dzięki temu będzie mógł zrobić coś dobrego. Warto przy tym dodać, że aktor od jakiegoś czasu prowadzi fundację swojego imienia jego zmarłej mamy, która ma pomagać pacjentom onkologicznym i im rodzinom. "Cześć, nazywam się Patrick Dempsey i - wreszcie - zostałem wybrany najseksowniejszym mężczyzną świata według magazynu "People". (...) Na następne dziesięć lat. Nie ma sensu wybierać kogoś po mnie. (...) Cieszę się, że to dzieje się w tym momencie mojego życia. Miło zostać dostrzeżonym i oczywiście łechce to moje ego, ale również daje szansę zrobienia czegoś dobrego" - napisał Dempsey w mediach społecznościowych.

Dempsey na czele rankingu magazynu "People". "Byłem w kompletnym szoku"

Dempsey został zapytany o to, jak zareagował na wieść o decyzji redakcji magazynu "People". Nie ukrywa, że zaskoczyło go to do tego stopnia, że zaczął się śmiać. "Byłem w kompletnym szoku i zacząłem się śmiać. Brzmiało to jak żart (...). Totalnie zapomniałem o tym plebiscycie i nawet nie brałem pod uwagę wygranej. Tak... więc moje ego ma się dobrze" - powiedział Patrick Dempsey. Jednocześnie dodał, że jego dzieci z pewnością będą się z tego śmiać i na każdym kroku dadzą mu odczuć, że jednak nie jest najseksowniejszy. Podkreślił też, że to właśnie dzięki dzieciom czuje się wciąż młody. Przypomnijmy, że w ostatnich latach podobny tytuł trafił do Chrisa Evansa czy Paula Rudda.

