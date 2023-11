Justyna Suchecka urodziła. "Jest już z nami"

Justyna Suchecka urodziła dziewczynkę. Dziennikarka TVN24 ponad dwa lata temu wzięła ślub z reporterem Szymonem Jadczakiem po kilku latach bycia w związku. Na fotografii ze szpitala widzimy małżeństwo wraz z nowo narodzoną córką. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych posypały się gratulacje od widzów oraz od kolegów i koleżanek z branży świeżo upieczonych rodziców.

Justyna Suchecka urodziła dziewczynkę. "Jest już z nami"

"Mała dziewczynka jest już z nami" - poinformowało dumne małżeństwo. "Gratulacje! Cieszę się razem z wami", "Witamy wśród dziewczyn, kochana. Wspaniałe wieści", "Gratulacje, wszystkiego dobrego dla was w tej nowej pięknej i czasem trudnej roli" - czytamy pod wpisem. Justyna Suchecka jeszcze przed narodzinami córki informowała, że w związku z nową rolą zamierza zwolnić tempo w karierze zawodowej. "Bardzo chcę się skupić na tym nowym wyzwaniu w naszym życiu. I chciałam, żeby ci wszyscy ludzie, którzy mnie na co dzień wspierają, ze mną dyskutują, podsyłają tematy, wiedzieli, co się dzieje. Nie martwili się, nie zgadywali. Zniknę teraz z tradycyjnych mediów, ale pewnie będę trochę korzystać z mediów społecznościowych" - pisała w jednym z wpisów przed narodzinami dziecka.

Justyna Suchecka urodziła córkę Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Justyna Suchecka urodziła. Kim jest jej partner Szymon Jadczak?

Justyna Suchecka i Szymon Jadczak wzięli ślub 5 czerwca 2021 roku na Saskiej Kępie w Warszawie. Małżonkom towarzyszyli rodzina i najbliżsi, a także... internauci. Para młoda zdecydowała się bowiem na transmitowanie swojej uroczystości na Instagramie. Na fotografii z wyjątkowego dnia widzimy Justynę Suchecką i Szymona Jadczaka tuż po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego. Dziennikarka opatrzyła wpis żartobliwym powiedzeniem: "Wyszłam za mąż, może wrócę". Parę połączyła wspólna pasja - dziennikarstwo. Jadczak przez 13 lat również był związany z TVN, a widzowie mogą go kojarzyć z materiałów pokazywanych w "Uwadze!" oraz "Superwizjerze". W grudniu 2020 roku Suchecka i Jadczak zostali pierwszą parą, która w jednym roku zdobyła dwie różne nagrody w dorocznym konkursie Grand Press.

