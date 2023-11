Żona Krzysztofa Skórzyńskiego stworzyła wyjątkowy produkt. Podbija cały świat

Krzysztof Skórzyński od dawna pracuje w stacji TVN. Był dziennikarzem politycznym, jednak zawieszono go po aferze związanej z mailami, które wyciekły ze skrzynki Michała Dworczyka. Później Skórzyński komentował skoki narciarskie, pojawił się także w programie "Mask Singer". Dużą rozpoznawalność zyskał jako prezenter "Dzień dobry TVN". Początkowo prowadził program z Małgorzatą Rozenek. Po zmianach w śniadaniówce występuje w parze z Ewą Drzyzgą. Prywatnie Krzysztof Skórzyński jest mężem Anny i ojcem trójki dzieci. Jego żona stworzyła produkt, który pomaga w usypianiu dzieci, czyli tzw. "Szumisie".

Kim jest żona Krzysztofa Skórzyńskiego? To ona wymyśliła "Szumisie"

Anna Skórzyńska podobnie jak jej mąż pracowała jako dziennikarka. Związana była m.in. z redakcją TVN24. Pomysł na biznes narodził się u niej, gdy już była mamą. Wówczas jej syn miał duże problemy z zasypianiem. To, co mu pomagało to dźwięk suszarki.

Doszło do tego, że nawet mój mąż nie zasypiał bez suszarki. Tylko że powietrze w naszej sypialni było suche jak wiór. Zastanawiałam się wtedy rozpaczliwie, czy tak będzie już zawsze. Nie da się wyprodukować jakiegoś gadżetu, który by nam oszczędził tego wiecznego suszenia? Tak wpadłam na pomysł, żeby urządzenie z podobnym szumem zaszyć w brzuszku misia - opowiadała w wywiadzie dla "Urody Życia".

Nie było to proste zadanie. Chociaż "Szumisie" trafiły do sprzedaży, później na kilka miesięcy je wycofano ze względu na to, że Anna Skórzyńska rozstała się ze swoimi partnerkami biznesowymi. Znalazła jednak wspólnika i firma ruszyła od nowa. Żona dziennikarza podjęła decyzję o wejściu na rynki zagraniczne, dzięki czemu produkt cieszy się popularnością nie tylko w Polsce.

Krzysztof Skórzyński poznał Annę na pielgrzymce

Krzysztof Skórzyński i jego żona są praktykującymi katolikami. Poznali się na pielgrzymce. Są rodzicami trójki dzieci: syna Antoniego oraz dwóch córek, Heleny i Marii. Dziennikarz napisał książkę na temat roli ojca pt. "Świat na głowie. Rozmowy z ojcami o największym wyzwaniu życia". Można w niej znaleźć wywiady z Michałem Koterskim czy Bartkiem Królikiem.

