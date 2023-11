Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski 16 października 2023 roku sfinalizowali rozwód. Para jest jedną z niewielu w świecie show-biznesu, która zdecydowała się nie prać publicznie brudów. Skąd tak dojrzałe podejście? Priorytetem dla nich jest spokój ich córki. - My wiemy z Piotrem, że to zniszczy Helenę. Zniszczyłoby, bo to niszczy w zastraszający sposób. To i tak jest trudne dla dziecka, że się rozeszliśmy, dziecko to przeżywa, co jakiś czas płacze (...) ma trudniejszy moment (...) Musimy sobie wszyscy z tym radzić - podkreśliła Warnke w ostatniej rozmowie z Małgorzatą Domagalik. Byli małżonkowie właśnie pojawili się na tej samej premierze i wyglądało na to, że oboje doskonale się bawią i nie ma między nimi złej krwi.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski na tej samej premierze. On z nową ukochaną, ona w szampańskim nastroju

Piotr Stramowski już jakiś czas temu zadebiutował na salonach z nową partnerką Natalią. Zaczęli się spotykać jeszcze przed sfinalizowaniem rozwodu z Katarzyną Warnke. Para właśnie pojawiła się na premierze filmu "Cały ten seks" w reżyserii Tomasza Mandesa i wyglądali na pochłoniętych sobą. Film opowiada o sześciu parach i ich fantazjach seksualnych. W produkcji Amazon Prime zagrała także Katarzyna Warnke i oczywiście nie zabrakło jej na tym wydarzeniu. Aktorka przybyła na miejsce w czarnej sukni odsłaniającej plecy, a usta podkreśliła krwiście czerwoną szminką. Nie wydawała się specjalnie przejęta faktem, że obok przebywa jej były partner i uśmiechnięta chętnie udzielała wywiadów. W komedii "Cały ten seks" oprócz Warnke i Stramowskiego zagrała plejada polskich gwiazd. Na ekranie można zobaczyć m.in. Magdalenę Lamparską, Michała Czerneckiego, Laurę Breszkę i Annę Karczmarczyk.

