"Cały ten seks" to najnowszy film Tomasza Mandesa oraz trzecia polska produkcja platformy Amazon Prime Video. Komedia romantyczna opowiada losy sześciu par z fantazjami. W filmie występują m.in. Laura Breszka, Katarzyna Warnke, Magdalena Lamparska, Piotr Stramowski oraz Anna Karczmarczyk.

Premiera filmu "Cały ten seks"

We wtorek 7 października mnóstwo znanych osobistości związanych z polskim show-biznesem pojawiło się na premierze. Gwiazdy tłumnie przybywały na czerwony dywan i ochoczo pozowały do zdjęć. My patrzymy na ich stylizacje. Niektóre z nich nieźle zaszalały.

Klaudia Halejcio w modnych spodniach

Tego wieczoru Klaudia Halejcio postawiła na luźną, a jednocześnie elegancką stylizację. Celebrytka wybrała czarną marynarkę zaciskaną paskiem, ale to spodnie zrobiły istną furorę. Postawiła na modne w tym sezonie bojówki w kolorze zieleni. Do tego dobrała małą torebkę o tej samej barwie i szpilki. Całość stylizacji dopełniała starannie ułożona fryzura oraz subtelny makijaż, który podkreślił rysy twarzy.

Wiktoria Gąsiewska zgrała się kolorami z partnerem

Wiktoria Gąsiewska nie przybyła na czerwony dywan sama. Towarzyszył jej partner - Jasper Sołtysiewicz. Para nie szczędziła sobie czułości i drobnych gestów. Chętnie pozowali razem, a uśmiech nie schodził im z twarzy. Oboje postawili na jednakowe barwy. Aktorka wybrała typową czarną mini sukienkę. Charakteru dodała jej delikatna falbanka przed kolano oraz modne w tym sezonie cekinowe sandałki na wysokim obcasie. Z kolei Jasper Sołtysiewicz miał na sobie czarne spodnie i golf o tym samym odcieniu. Do tego dobrał granatową welurową marynarkę oraz świecące mokasyny. Trzeba przyznać, że razem prezentowali się wprost zjawiskowo.

Sonia Bohosiewicz cała na czarno

U Soni Bohosiewicz królowa czerń. Celebrytka wybrała modne w tym sezonie szerokie spodnie. Do tego założyła luźny t-shirt z nadrukiem "Boys cry too" (Chłopaki też płaczą). Na wierzch zarzuciła płaszcz. Całość stylizacji uzupełniła starannie dobranymi dodatkami. Na głowie miała czapkę z daszkiem, a w ręku trzymała klasyczną czarną torebkę.

Anna Karczmarczyk zaszalała z tiulem

Anna Karczmarczyk postanowiła nieco zaszaleć. Tego wieczoru nie przypominała samej siebie. Wybrała ekstrawagancką stylizację. Miała na sobie czarną tiulową suknię z prześwitującego materiału, sięgającego aż do ziemi. Uwagę zwracają również wystylizowane na żel włosy. Całość została dopełniona czarnymi szpilkami i srebrną biżuterią. Trzeba przyznać, że aktorka wyglądała fenomenalnie. Więcej zdjęć stylizacji gwiazd znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

