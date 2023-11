Katarzyna Cichopek leci, bo chce. Na podbój USA. I to bez Macieja Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek od lat jest jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Gra w serialu "M jak miłość" i prowadzi "Pytanie na śniadanie". O prezenterce jest też głośno ze względu na życie prywatne. W zeszłym roku Katarzyna Cichopek rozstała się z Marcinem Hakielem, z którym tworzyła jedno z najpopularniejszych małżeństw w show-biznesie. Prowadząca śniadaniówki związała się z Maciejem Kurzajewskim, razem z którym są gospodarzami programu. W zeszłym roku Cichopek towarzyszyła ukochanemu, gdy ten brał udział w maratonie w Nowym Jorku. Tym razem wszystko wskazuje na to, że gwiazda wyleci do USA bez partnera. Dostała tam pracę - poprowadzi serię świątecznych koncertów.

Katarzyna Cichopek dostała pracę w USA

Katarzynę Cichopek czeka pracowity czas. Edyta Górniak w relacji na Instagramie ogłosiła, że w grudniu wylatuje do Stanów Zjednoczonych razem z innymi artystami - m.in. Zenkiem Martyniukiem, Anią Rusowicz, Grzegorzem Hyżym czy Haliną Młynkovą. Prowadzącą wydarzenia została właśnie Katarzyna Cichopek. Trasa obejmuje sześć miast i zacznie się 9 grudnia, a potrwa aż do 17. Koncerty odbędą się w polskich kościołach.

Będziemy wspólnie przypominać państwu najpiękniejsze utwory świąteczne. Szczegóły niebawem. Do zobaczenia - zapowiedziała Edyta Górniak.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek na planie 'Pytania na śniadanie' fot. Plotek Exclusive

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek na planie 'Pytania na śniadanie' fot. Plotek Exclusive