Grażyna Szapołowska w przeszłości była związana z Andrzej Jungowskim, z którym doczekała się córki. Katarzyna Jungowska poszła w ślady mamy i również została aktorką, a zamiłowanie do tego zawodu przekazała kolejnemu pokoleniu. W 2000 roku na świat przyszła Karolina Matej, która jest oczkiem w głowie babci. Ostatnio miały okazję spędzić wyjątkowy czas na planie sesji zdjęciowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Szapołowska była w zagrożonej ciąży

Grażyna Szapołowska na okładce magazynu z wnuczką

Grażyna Szapołowska jest bardzo zżyta z wnuczką. Uwielbiają spędzać razem wolny czas, chodzą na eventy, a swego czasu pojawiły się razem na planie serialu "Zdrada" produkcji Polsatu. Teraz miały kolejną okazję ku temu, aby razem popracować, dla odmiany przy sesji zdjęciowej do nowego wydania "Vivy!". Do sieci już trafiło zdjęcie okładki, na której dostrzegamy aktorkę w towarzystwie Karoliny Matej i Katarzyny Jungowskiej. Cała trójka zapozowała w eleganckich stylizacjach na tle jesiennej scenerii. Przy okazji Szapołowska w obszernym wywiadzie opowiedziała, jak z jej perspektywy wyglądało dzieciństwo wnuczki. Często się nią zajmowała wbrew temu, co wcześniej zakładała jej córka.

Pamiętam, jak zabierałam Karolinkę do ukochanej Juraty. To zabawne, młode mamy na początku zawsze mówią: "Nikomu dziecka nie oddam, jest tylko moje", a potem telefon: "Mama, co robisz? Weź ją na weekend. A możesz jeszcze na parę nocy dłużej? A na wakacje?" - wspominała Grażyna Szapołowska w rozmowie z "Vivą!".

Wnuczka Grażyny Szapołowskiej poszła w jej ślady. Skończyła filmówkę

Karolina Matej wychowywała się w artystycznej rodzinie, która zaszczepiła w niej miłość do aktorstwa. Z końcem października na jej Instagramie ukazało się zdjęcie z dyplomem ukończenia Warszawskiej Szkoły Filmowej. Okazuje się jednak, że to nie koniec jej edukacji. Ma zamiar zapisać się do akademii teatralnej. "Liczę na to, że w przyszłym roku dostanę się do jednej z akademii teatralnych" - wspomniała w wywiadzie. Na ten moment wnuczka aktorki ma już za sobą kilka produkcji. Zagrała między innymi w "Zdradzie", "Akademiku", czy "Na wspólnej". Oprócz tego jest reprezentowana przez agencję aktorską, co oznacza, że niebawem może jej się uda wziąć udział w kolejnych projektach. Zdjęcia Grażyny Szapołowskiej z wnuczką znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Grażyna Szapołowska i Karolina Matej na premierze 'Wiedźmy' kapif

Grażyna Szapołowska i Karolina Matej na pokazie Zienia kapif