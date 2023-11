Joanna Opozda od kilku miesięcy remontowała swój wymarzony dom z ogródkiem. Na bieżąco zdawała też relację z postępu prac. Niedawno aktorka wraz z synem Vincentem wyjawiła, że już przeprowadziła się do nowego lokum. Po kolei zdradza, jak się urządziła. Fani Joanny Opozdy mogli już zobaczyć, jak umeblowała kuchnię i sypialnię, gdzie zdecydowała się na jasne kolory i złote akcenty. Tym razem pokazała, jak wygląda poddasze w jej domu.

Zobacz wideo Joanna Opozda znów uderza w alimenciarzy. Podkreśliła coś ważnego

Joanna Opozda pokazała, jak urządziła poddasze. To tutaj odpoczywa po ciężkim dniu na planie

Joanna Opozda opublikowała zdjęcia z kolejnego pomieszczenia w swoim domu. Tym razem zdradziła, jak urządziła poddasze. To tutaj odpoczywa i ładuje baterie, aby zmierzyć się z kolejnymi zawodowymi wyzwaniami. "Po ostatnich bardzo intensywnych dniach na planie filmowym właśnie takiej niedzieli jak dziś potrzebowałam" - napisała na Instagramie. Urządzenie pomieszczenia ze skosami było z pewnością sporym wyzwaniem, ale wygląda na to, że aktorka idealnie je zagospodarowała. Pod oknem stanęła duża sofa i wygodne siedzisko, idealne miejsca do czytania. Wnętrze także utrzymane jest w jasnej kolorystyce tak jak w innych pomieszczeniach w jej domu. Na zdjęciach widać też huśtawkę w stylu boho i designerski żyrandol o ciekawej formie. Aktorka już wykorzystuje swój nowy przytulny kącik do zagłębienia się w lekturze. W komentarzach odezwał się nawet Remigiusz Mróz, zaciekawiony czy to właśnie po jego książki sięgnęła. "Ale moment, ustalmy najważniejsze – czytasz książkę swojego ulubionego pisarza?" - dodał pod zdjęciem.

Joanna Opozda Joanna Opozda, fot. instagram.com/asiaopozda

Joanna Opozda pochwalona za dobry gust w doborze dodatków do wnętrza. "Mieszkanie z klasą"

Fani Joanny Opozdy stwierdzili, że bardzo przytulnie urządziła poddasze. W komentarzach na Instagramie podkreślili, że aktorka ma wyjątkowo dobry gust zarówno jeśli chodzi o styl ubioru, jak i o rzeczy, którymi się otacza. "Bardzo przytulnie", ""Super przestrzeń", "Ma pani mieszkanie z klasą to i z klasą się pani ubiera" - czytamy. Jak wam się podoba to pomieszczenie? Zobacz, jak Joanna Opozda urządziła inne pokoje w swoim domu.