Od jakiegoś czasu Wojciech Mann nie jest już związany ani z Telewizją Polską, ani z radiową Trójką. Za to jego głos możemy usłyszeć w podcastach lub w porannej audycji "Poranna Manna" w Radiu Nowy Świat. Oprócz tego dziennikarz aktywnie angażuje się w politykę i często komentuje bieżące wydarzenia. Tak samo było i tym razem. Wojciech Mann dodał nowy wpis, którym dosłownie uderzył w premiera Mateusza Morawieckiego. To wywołało ogromne poruszenie wśród internautów. Poznajcie szczegóły.

Wojciech Mann zrobił miazgę z Mateusza Morawieckiego. Nazwał go "człowiekiem gumą"

Wojciech Mann zamieścił na Facebooku krótki wpis, w którym zmiażdżył Mateusza Morawieckiego. "Jesień cudów trwa" - zaczął z humorem. Potem było jednak znacznie ostrzej. Dziennikarz nie gryzł się w język. "Ani się obejrzymy, a człowiek-guma Morawiecki zadeklaruje się jako w prostej linii spadkobierca idei Włodzimierza Iljicza Lenina" - stwierdził. Wpis został opublikowany w poniedziałek 6 listopada. Najprawdopodobniej był on nawiązaniem do orędzia prezydenta Andrzeja Dudy, który tego samego dnia powierzył misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Pod zamieszczonym postem niemalże od razu aż zaroiło się od komentarzy. Wpis spotkał się z aprobatą wśród internautów. Większość z nich uważa słowa prezentera za trafione w sedno. "Trzeba mieć jakieś ideały. Ale najpierw trzeba mieć kapitał", "Panie Wojtku, niech on już lepiej nic nie mówi, niech zniknie" - pisali pod postem.

Wojciech Mann migiem skomentował wyniki wyborów. Jedna rzecz go zaniepokoiła

To niejedyny polityczna kwestia, którą poruszył Wojciech Mann w ostatnim czasie. 16 października, tuż po wyborach parlamentarnych, prezenter zamieścił wpis i szybko skomentował pierwsze podane wyniki. Dziennikarz był pełen nadziei na zmianę. Mimo to wyznał, że ma poważne powody do obaw. "Pojawiła się nadzieja na normalność. To wspaniałe. Przygnębiające jest zaś to, że ponad jedna trzecia głosujących chce, by rządzili nimi ci, którzy nimi gardzą, okłamują, okradają, i chcą wyprowadzić z Europy" - napisał na Facebooku.

Wojciech Mann Wojciech Mann uderzył w Mateusza Morawieckiego / fot. KAPiF