Zofia Zborowska jest w ciąży! "Nie muszę już wciągać brzucha"

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zaczęli swoją znajomość na Instagramie, ale do ich spotkania pierwszy raz doszło na jednej z imprez. Szybko się okazało, że nadają na tych samych falach. W 2018 roku potwierdzili, że są razem, a na czerwonym dywanie pierwszy raz zaprezentowali się jako para podczas Gali Mistrzów Sportu. W maju 2019 poinformowali o zaręczynach, a kilka miesięcy później wzięli ślub. Na ceremonii pojawiło się mnóstwo gwiazd, a na temat uroczystości media rozpisywały się przed długi czas. Aktorka i siatkarz są już rodzicami córki Nadziei, która przyszła na świat pod koniec lipca 2021 roku. Para na Instagramie opublikowała nagranie, w którym ujawniają, że spodziewają się kolejnego dziecka. Będzie to dziewczynka.

Zofia Zborowska jest w ciąży. "Sapie jak szalona"

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona o wszystkim postanowili poinformować we wzruszającym filmie na Instagramie. Na nagraniu przedstawiana jest cała rodzina przez córkę pary. W pewnym momencie możemy usłyszeć: "A ja jestem Nadzia. Będę miała siostrzyczkę. Zobacz Krysia, to jest moja siostrzyczka" - mówi Nadzieja, zwracając się do jednego z psów i pokazując mu zdjęcie USG. Zborowska i Wrona będą mieli kolejną córkę.

Już się nie bardzo da ukrywać, bo brzuszek zaskakująco szybko rośnie, a Zosia sapie jak szalona. Takiego newsa mamy dla was. 2024 rok szykuje się być rokiem wyśmienitym - czytamy w poście.

Zofia Zborowska nie musi już wciągać brzucha. Fani i znajomi gratulują

Zofia Zborowska opublikowała także zdjęcie na InstaStories z podpisem: "Wspaniale, że nie muszę już wciągać brzucha". Fotografię znajdziecie w galerii na górze strony. Wygląda na to, że para o radosnej wiadomości wie już od jakiegoś czasu. W komentarzach nie brakuje gratulacji od fanów i znajomych małżeństwa. "Wooow . Wspaniale" - napisała Klaudia Halejcio. "Wow!!!! Cudowne wieści. Wspaniałe. Gratulacje" - dodała Agnieszka Hyży. "A ten filmik!!!! Jakbym kiedyś zaszła w ciążę - poproszę Nadzie, żeby oznajmiła to światu" - zachwycają się internauci.