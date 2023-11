Małgorzata Ostrowska-Królikowska skończyła 22 października 59 lat. Aktorka od ponad dwóch dekad wciela się w Grażynkę Lubicz w "Klanie". Swego czasu media rozpisywały się o jej spektakularnej metamorfozie. Okazało się, że gwiazda chcąc zrzucić - według niej - nadprogramowe kilogramy, zaczęła zwracać większą uwagę, co ląduje na jej talerzu. Nie przeszła jednak na drakońską dietę. Tak naprawdę tylko zrezygnowała z białego pieczywa. Nie od dziś wiadomo, że dietetycy namawiają do zastępowania go pieczywem pełnoziarnistym, które ma znacznie więcej pozytywnych dla naszego organizmu wartości odżywczych i jest mniej kaloryczne. To także źródło błonnika, a ten wpływa na m.in. pracę jelit, a także ogranicza wchłanianie tłuszczów. Ten zabieg pozwolił jej schudnąć o dziesięć kilogramów.

REKLAMA

Zobacz wideo Aldona Orman opowiada o romansie w "Klanie"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zaangażowała się w Koło Gospodyń Wiejskich

Swego czasu było wiadomo, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska upodobała sobie tradycyjną polską kuchnię. Takich dań nie brakowało na spotkaniach Koła Gospodyń Wiejskich, które założyła w 2019 roku. - Wystarczy zebrać grupę kobiet, złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumenty, wnioski i założyć Koło Gospodyń Wiejskich. (...) Mieszkamy w miejscowości podwarszawskiej, w Zalesiu. (...) Mamy bardzo dużo członkiń. Kobitki bardzo chętnie przychodzą na spotkania i wydaje mi się, że siła kobiet w tym też tkwi - w relacjach, w spotkaniach, w przyjaźni, bo my bardzo stawiamy na relacje i na przyjaźń - tłumaczyła w "Dzień dobry TVN" Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska może liczyć na wsparcie kobiet

Na każdym spotkaniu "Zalesianek", których prezeską jest Małgorzata Ostrowska-Królikowska panuje bardzo przyjazna atmosfera. Aktorka ceni sobie ich wsparcie. To dla niej ważne szczególnie, że problemów w jej życiu prywatnym nie brakuje. Ostatnio sen z powiek spędza jej fakt, że nie widuje się z jednym z wnuków tyle, ile by chciała. Chodzi o syna Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy. - Bardzo duże uczę się od innych kobiet. Czerpiemy od siebie nawzajem i wymieniamy się doświadczeniami, umiejętnościami. Kobiety ze zdolnościami plastycznymi zajmują się sztuką i organizują warsztaty robienia ozdób na święta, a liderki kulinarne uczą pysznych przepisów. Z kolei ja staram się panować nad całością - wyjaśniała w "Fakcie" gwiazda "Klanu".

Małgorzata Ostrowska-Królikowska na planie 'Jaka to melodia?'. Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie je białego pieczywa. Fot. Kapif.pl