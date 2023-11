Anna Cieślak udostępniła prywatne zdjęcie Miszczaka. Wyznał pewną prawdę o sobie

Mimo funkcjonowania od lat w polskim show-biznesie, para rzadko pozuje razem na ściankach czy udziela wywiadów. Zakochani ponadto należą do tych, dla których wiek nie ma znaczenia. Dzieli ich bowiem 25 lat. - Ludzie piszą, że popełniam błąd, że co ja wyprawiam, że gdybym miała taką córkę, tobym się jej wstydziła. Kiedyś wiele nocy przepłakałam, teraz to mnie w ogóle nie dotyka. Smutne jest tylko to, że hejtują głównie kobiety - opowiadała Cieślak w rozmowie ze "Zwierciadłem", mówiąc o przykrych słowach, jakie słyszała o swojej relacji. Nie ma zbyt wielu wypowiedzi na temat tego związku, za to ostatnio mogliśmy więcej dowiedzieć się o parze z Instagrama aktorki. Jesteście ciekawi, co przedstawia jej najnowszy post?

Anna Cieślak nosi identyczną koszulkę, co Miszczak. Nie o szatę jednak tu chodzi, tylko o przekaz

Aktorka wstawiła dwa zdjęcia - na jednym z nich widzimy Cieślak, a na drugim jej męża w identycznej, czarnej koszulce z napisem "Jestem feministą". "Tak, jesteśmy" - oznajmiła żona Miszczaka w opisie. Post cieszy się pozytywnymi reakcjami. "Feminizm odgrywa istotną rolę w promowaniu równości i wzmacnianiu jednostek" - oznajmiła jedna z obserwatorek Anny Cieślak. Nareszcie mogliśmy zobaczyć zdjęcie przedstawiające małżonków, bowiem większość fotografii na Instagramie aktorki ukazuje kulisy z jej życia zawodowego.

Jak Anna Cieślak poznała Edwarda Miszczaka?

Zakochani zostali sobie przedstawieni przez Piotra Woźniaka-Staraka w 2019 roku podczas zamknięcia festiwalu Off Camera. Jak ten dzień wspomina sam Miszczak? - Piotr poznał mnie z moją żoną. I tak naprawdę jakieś dwa miesiące po tym spotkaniu byliśmy już bliżej ze sobą, a późnej był nasz ślub - wyznał dyrektor programowy Polsatu dla "Faktu". Zaznaczmy, że wcześniej Miszczak był w związku małżeńskim z Małgorzatą Miszczak, która odeszła w 2019 roku z powodu nowotworu. Już rok później dyrektor programowy Polsatu zdradził "Newsweekowi", że jego serce zabiło dla kogoś innego. - Teraz mam okres prywatnej radości. Po śmierci żony mam nową partnerkę i jestem bardzo szczęśliwy. To zmienia życie - mówił wówczas. Po zdjęcia pary zapraszamy do galerii na górze strony.



