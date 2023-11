Aneta Kręglicka świętuje urodziny syna. Aleksander ma już 23 lata i urodę godną modela

Aneta Kręglicka to kobieta, której wdzięku można pozazdrościć. Jej uroda została wielokrotnie doceniona, między innymi tytułami takimi jak Miss Polonia, I wicemiss Miss International w Tokio oraz Miss Świata. Modelka szybko wkroczyła w świat show-biznesu, gdyż z modelingu do niego nie jest daleko. Obecnie Kręglicka spełnia się jako dyrektorka kreatywna, odnalazła ponadto pasję nie tylko w modzie, ale i w PR. Co słychać z kolei w jej życiu prywatnym? Od 25 lat nic się nie zmieniło - Kręglicka nadal jest żoną reżysera Macieja Żaka, z którym doczekała się syna Aleksandra. Jesteście ciekawi, jak wygląda?

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Pisarek ogląda "Top Model"?

Aneta Kręglicka wstawiła zdjęcie syna. "Przystojny"

"Dzisiaj mojemu dziecku życzę pięknego życia. Aby podążał za marzeniami, otaczał się dobrymi i szczerymi ludźmi i nie zapominał, że zawsze należy być przyzwoitym i wrażliwym człowiekiem. A dla mojego dorosłego już syna pragnę sukcesów i znalezienia swojego zawodowego miejsca. Wyzwań, mądrych mentorów na swojej drodze, ciekawych doświadczeń i wielu satysfakcji. Życie to podróż, przeżyj ją jak najpełniej i możliwie rób zawsze to, co kochasz" - wyznała modelka w urodzinowym poście. Możemy zauważyć, że jej syn jest już dorosły. Fani Kręglickiej nie mogą się na niego napatrzeć. "Wspaniały syn!", "Przystojny. Bardzo do pani podobny", "Najlepszego, przystojniak z niego" - czytamy w komentarzach. Syn Kręglickiej rzadko pokazuje się w przestrzeni medialnej. Dawniej był widywany w towarzystwie mamy na imprezach branżowych, co doskonale pamiętają jej fani. Co z kolei wiadomo o zainteresowaniach Aleksandra Żaka?

Robi piękne zdjęcie, ładnie rysuje, gra na pianinie, ale jest zdeklarowanym przyszłym biznesmanem. My w ogóle jesteśmy rodziną, w której każdy myśli o swoich projektach biznesowo, ale artystycznie - zdradziła Kręglicka na antenie TVN.

Syn Kręglickiej dostał się na paryską uczelnię

Modelka kilka lat temu obwieściła fanom, że Aleksander Żak przeprowadza się do Francji. Był wówczas świeżo po maturze. "Paryż, wrzesień 2019. Ten rok, to u mnie wiele emocji. Teraz, kolejny szczególny moment, mój syn wyfruwa z domu. Mam mieszane uczucia, cieszę się i smucę jednocześnie. Ale cóż, taka kolej rzeczy, więc...leć wysoko" - pisała wówczas na Instagramie o dostaniu się jej syna na paryską uczelnię. Więcej o relacji matki z synem pisaliśmy tutaj. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Aneta Kręglicka Aneta Kręglicka pokazała syna Aleksandra, KAPiF.pl