Andrzej Duda sporo schudł. Efekty podkreślił w obcisłych legginsach. Figura jak długopis

Andrzej Duda w poniedziałkowy wieczór przemówił do narodu, w którym poinformował, kogo wskazuje na premiera i marszałka seniora. Zaskoczenia nie było. Prezydent wymienił Mateusza Morawieckiego oraz Marka Sawickiego. Duda wystąpił w eleganckim garniturze i białej koszuli, założył okulary. Jednak to, co przyciągało uwagę wielu widzów, to jego smuklejsza sylwetka. Z jego Instagrama dowiadujemy się, że kilka miesięcy temu na poważnie wziął się za siebie i zaczął się więcej ruszać.

Andrzej Duda schudł. Jak to zrobił?

- Mówią, że schudłem - mówił Andrzej Duda 26 lutego, o czym możecie przeczytać TUTAJ. Wtedy jednak tłumaczył, że wpływ na to miało "zupełnie nowe doświadczenie polityczne" związane głównie z wojną w Ukrainie. Prezydent nadal chudnie, znalazł przy okazji nową pasję. Jest nią bieganie, dzięki któremu jego sylwetka się zmienia. W sierpniu dodał na Instagram selfie i napisał: "Każda chwila aktywności sportowej jest cenna. #bieganie". Trenuje regularnie, czym chwali się w mediach społecznościowych. Przy okazji zwiedza nasz kraj i zachwyca się nim: "Trochę ruchu rano? Polecam każdemu! Nie trzeba dużo… #zdrowo #ruchtozdrowie #biegambolubie #polskajestpiekna" - wyznał 21 sierpnia. Bieganie to jednak nie wszystko. Andrzej Duda pod koniec wakacji spróbował nowej aktywności wodnej - wing foil. Oprócz tego oczywiście jest fanem jazdy na nartach, a w góry jeździ w każdą zimę. Efekty metamorfozy widać gołym okiem, a zdjęcia smuklejszego prezydenta znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jednak prezydent wywołał prawdziwe poruszenie, gdy 51-latek dodał zdjęcie w legginsach i obcisłej bluzie.

To może być ostatnia ciepła sobota tego roku. Warto ją wykorzystać na choć odrobinę czynnego wypoczynku. Proponuję przynajmniej spacer, rower, rolki itp. Wyjdź z domu! Trzeba rozprostować kości, pobudzić organizm, rozładować emocje i stres. Większość z nas wystarczająco dużo ma ich na co dzień. Trzeba nabrać sił i odpocząć w weekend! Odrobina sportu też nie zaszkodzi! - napisał 21 października.

Agata Duda ma nową fryzurę

Nie tylko Andrzej Duda w ostatnim czasie przeszedł metamorfozę. Inaczej wygląda także jego żona. Agata Duda nieco zapuściła włosy. Nasz ekspert, Maciej Musiał, ocenił, że bob jest korzystniejszy dla pierwszej damy niż krótkie fryzury, do których nas przyzwyczaiła. "Jej fryzura w końcu nabiera bardziej nowoczesnej formy. Jasny kolor doskonale pasuje do nowej długości i świetnie współgra z urodą Agaty Dudy. Jeszcze kilka centymetrów zapuszczania i będzie naprawdę dobrze. Pierwsza dama będzie wyglądać zdecydowanie lepiej w prostym bobie niż krótkiej, mocno wylakierowanej fryzurze, którą nosiła przez lata" - powiedział, a więcej możecie przeczytać o tym TUTAJ.

