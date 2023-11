Rafał Brzozowski ma za sobą trudne momenty. Uratowała go nietypowa praktyka

Rafał Brzozowski to znany prezenter, którego wieloletnia kariera przyniosła wiele blasków i cieni. Udało mu się wystąpić na Eurowizji w 2021 roku, odnosząc przy tym sromotną porażkę i jedno z ostatnich miejsc w konkursie. Prezenter TVP ma także za sobą wieloletni związek, który zakończył się trudnym dla obu stron rozstaniem. Jak się okazuje, sposobem Brzozowskiego na niełatwe chwile w życiu prywatnym i zawodowym jest modlitwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Brzozowski został twarzą memów. Co o tym myśli?

Rafał Brzozowski jest bardzo religijny. Nie raz uratowała go modlitwa

Rafał Brzozowski w rozmowie z Bartoszem Boruciakiem przyznał, że wiara pomaga mu w trudnych sytuacjach. - Nie mogę powiedzieć, że jestem święty albo że zachowuję się w sposób idealny, tak jak powinienem. Natomiast wiara to piękny reset. Jest to punkt odniesienia, do którego zawsze w trudnych chwilach można się zwrócić i dzięki któremu można się wyciszyć - powiedział prezenter. Wskazał również, że odmawianie modlitwy daje mu poczucie dużego komfortu. - Modlitwa daje spokój i poczucie własnej wartości oraz to, że nie jest się samotnym człowiekiem - wyjaśnił Brzozowski. Co więcej, zaapelował do widzów, aby... odmawiali różaniec. Jak twierdzi, praktyka ta uratowała go z wielu opresji. - Chciałbym wam jeszcze powiedzieć ważną rzecz: odmawiajcie różaniec. Wiem, co mówię, bo sam miałem dużo problemów w życiu i Nowenna Pompejańska mnie uratowała. Polecam wszystkim. Pamiętajcie, Pan Bóg, Maryja na pierwszym miejscu, a potem reszta się ułoży - cytuje słowa Rafała Brzozowskiego "Super Express".

Rafał Brzozowski kapif

Ostatnio dużo mówi się o rzekomym romansie Rafała Brzozowskiego z Edytą Górniak

Można powiedzieć, że uduchowienie i wiara w siłę wyższą to jedna z rzeczy, która łączy Rafała Brzozowskiego z Edytą Górniak. W ostatnim czasie dużo mówi się na temat ich rzekomego romansu. Oboje wystąpili bowiem w nowym show stacji "Rytmy Dwójki". Według informatorów za kulisami miała się nawiązać między nimi wyjątkowa więź. Niedługo po tym gwiazda polskiej estrady skomentowała te rewelacje w nietypowy sposób. Opublikowała wspólne zdjęcie.

Jaka to melodia KAPiF.pl / KAPiF.pl