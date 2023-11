Internauci zarzucają Annie Lewandowskiej, że poprawiła sobie nos. Zdradziła, jak jest naprawdę

Anna Lewandowska swój zdrowy i młodzieńczy wygląd zawdzięcza przede wszystkim zdrowemu odżywaniu, trenowaniu oraz świadomej pielęgnacji z użyciem naturalnych produktów. Często pokazuje się bez makijażu, udowadniając tym samym, że nie ma nic do ukrycia. Obserwatorzy Lewej wciąż są jednak ciekawi, czy ich idolka ingerowała w wygląd twarzy, a dokładniej nosa. W pierwszej książce o trenerce możemy poznać jej stanowisko w tej sprawie.

Anna Lewandowska wprost o operacjach plastycznych. Wszystko jasne

Twarz Lewej jest często omawiana przez ekspertów. Swego czasu tym tematem zajęła się członkini Amerykańskiej Akademii Medycyny Estetycznej, lek. Anna Adamczyk. Co sądzi o ewentualnych operacjach nosa u trenerki? - Myślę, że nie było tu stricte operacji plastycznej w celu korekty kształtu, a jeśli była operacja, to związana ze złamaniem i krzywą przegrodą - oceniła ekspertka na swoim Instagramie, nawiązując do sztuki karate, wskutek której Lewa kilkukrotnie miała problemy z nosem. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. Co z kolei o chirurgicznej ingerencji w wygląd twarzy mówi sama trenerka?

Nie miałam żadnej operacji plastycznej poza biustem. Spójrz na moje opadające powieki. Gdybym chciała sobie zrobić, to co powinnam najpierw? Moje psie powieki. Żadnych wypełniaczy nigdy nie robiłam. Robiłam osocze, zrobiłam też kiedyś mezoterapię - wyznała Lewa w książce "Imperium Lewandowska".

Anna Lewandowska o kulisach decyzji związanej z operacją biustu

- Zrobiłam sobie implanty piersi i to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu - zdradziła trenerka we wspomnianej książce. - Teraz jestem pewniejsza siebie, czuję się kobieco, koniec kropka. Nie będę za to przepraszać - doprecyzowała Anna Lewandowska. We wszystkim mogła liczyć na ukochanego Roberta. - Mój mąż widział, jak się fatalnie czułam i powiedział, że jeśli chcę to zrobić, jeśli to sprawi, że będę się czuć lepiej, pewniej, to on mnie w tym wspiera - oznajmiła znana trenerka. Zdjęcia Anny Lewandowskiej są dostępne w naszej galerii na górze strony.

