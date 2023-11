Krzysztof Jaślar zmarł 7 listopada 2023 roku. "Z przykrością informujemy, że dziś zmarł Krzysztof Jaślar, współzałożyciel Kabaretu Tey, autor tekstów, reżyser" - napisał na Facebooku Zenon Laskowik tuż po północy. To także on poinformował w październiku o tym, że reżyser choruje, w związku z czym podjęli decyzję o odwołaniu występów kabaretu TEY do końca roku. Nie podano do publicznej wiadomości, z czym zmagał się dziennikarz. Śmierć Jaślara poruszyła nie tylko fanów i przyjaciół, lecz przede wszystkim jego dzieci.

Krzysztof Jaślar nie żyje. Żegnają go dzieci

Krzysztof Jaślar doczekał się córki i syna. Ewelina poszły w ślady ojca i jest dziennikarką, a także wokalistką, oprócz tego zajmuje się tłumaczeniami. Filip został kompozytorem i pierwszym skrzypkiem w popularnej Grupie MoCarta. Oboje po przekazaniu smutnej informacji o śmierci reżysera opublikowali w mediach społecznościowych poruszające wpisy. "Dziękuję za wszystko, Tatusiu. Nauczyłeś mnie jeździć na nartach, grać w ping-ponga, szachy, pływać. I tego, że punktualność to bycie 15-30 minut przed czasem" - zaczęła wpis na Facebooku jego córka. W dalszej części podziękowała mu za to, że zadbał o jej edukację, a także pokazał świat kabaretu, pełny oraz "autoironię, klasę, życzliwość". Następnie zwróciła się do niego:

Jesteś najwspanialszym Tatą, jakiego można sobie wymarzyć. Zabawnym, mądrym, pełnym miłości dla ludzi i istot. Szanowałeś mój feminizm i upewniałeś się, czy na pewno idę na Kongres Kobiet, bo to ważne. Przyjmowałeś z życzliwością mój wegetarianizm, tańce improwizowane, festiwale świadomościowe, praktyki ciszy, medytacje i satsangi. Mówiłeś na nie żartem "Samsungi". Trzymałeś za mnie kciuki. Cieszyłeś się na mój widok. Dyskretnie stałeś tuż za mną i podawałeś mi pochodnię w czasach ciemności. Lubiłeś mnie. Nas. Twoje dzieci. Nie tylko nas kochałeś - dodała Ewelina.

Na końcu zdobyła się na kolejne przepiękne wyznanie, które brzmi: "To zaszczyt być twoją córką". Pełen emocji i rozpaczy wpis opatrzyła kilkoma zdjęciami z ojcem, na których widać, że doskonale czuli się w swoim towarzystwie. Pozowali uśmiechnięci. Nieco mniej wylewnie, ale jednocześnie bardzo przejmująco, o śmierci ojca napisał Filip. "Tata zmarł." - brzmi wpis, do którego mężczyzna dodał czarno-białe zdjęcie Krzysztofa Jaślara. Swój żal przekazali pod jego postem inni obserwatorzy. "Wyrazy współczucia", "Jedna z tych osób, która miała pomnik już za życia. Żal, ogromny żal...", "Był, jest i będzie Świetnym Człowiekiem. Współczuję" - możemy przeczytać.

Krzysztof Jaślar - kim był?

Krzysztof Jaślar urodził się w Bytomiu. Po zakończeniu studiów wraz z Zenonem Laskowikiem założył kabaret Tey, z którego odszedł w 1974 roku z powodu nałożenia cenzury. Był reżyserem programów kabaretowych, autorem tekstów kabaretowych, dziennikarzem, a także reżyserem teatralnym. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje. Zdjęcia szanowanego reżysera znajdziecie w naszej galerii na górze strony.