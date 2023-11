"Królowe życia" to format TTV, który udał się na bliżej nieokreśloną przerwę w produkcji nowych odcinków. Koloryzowane reality-show na przestrzeni lat wylansowało m.in. takich celebrytów, jak Dagmara Kaźmierska, Rafał Grabias, Laluna, Sylwia Peretti i Adrianna Eisenbach. W odcinkach programu bohaterowie pokazywali swoje luksusowe, a zarazem przyziemne życie obfitujące w pełne emocji sytuacje. Choć w "Królowych życia" widzimy ich już ociekających drogimi markami i biżuterią, w przeszłości wyglądali zupełnie inaczej.

"Królowe życia". Dagmara Kaźmierska, Laluna, Sylwia Peretti i Adrianna Eisenbach. Te celebrytki na zdjęciach z młodości trudno jest rozpoznać

Największa gwiazda "Królowych życia" Dagmara Kaźmierska, otwarcie przyznaje się do korzystania z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Nie da się nie zauważyć, że na zdjęciu sprzed dwóch dekad prezentuje się zupełnie inaczej. Celebrytka przed rozpoczęciem kariery w telewizji była brunetką i stawiała na delikatniejszy makijaż. Podobnie jest z Laluną, dla której w młodości najważniejsza była - jak możemy wywnioskować z archiwalnego zdjęcia - mocna opalenizna. Sylwia Peretti lata przed udziałem w formacie TTV wzięła zaś udział w "Kuchennych rewolucjach". Na zdjęciu z kulinarnego programu widać wyraźnie, że uczestniczka ma mniejsze usta niż obecnie. Jedną z najbardziej zmodyfikowanych postaci "Królowych życia" jest Adrianna Eisenbach. Kiedy wrzuciła do sieci zdjęcie z młodości, rozbiła bank. Celebrytki na starszych kadrach nie sposób rozpoznać. Więcej archiwalnych zdjęć bohaterów "Królowych życia" znajdziecie w galerii.

"Królowe życia". Rafał Grabias i Gabriel Seweryn także sporo się zmienili. Ale mieli fryzury

Rafał Grabias i Gabriel Seweryn byli razem przez niemal 20 lat. Dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" stali się nie tylko rozpoznawalni, ale również dali się poznać jako dobrze zgrana para. Mimo tego na początku 2021 roku ogłosili rozstanie. Widzowie Rafała utożsamiają go z długimi włosami i szerokim uśmiechem na twarzy. Choć to drugie się nigdy nie zmieniło, kosmyki na głowie Grabiasa już tak. Gabriel z kolei - w przeciwieństwie do byłego partnera - w młodości miał dość długą czuprynę.

