Prezenter TVP Info zawieszony. Telewizja Polska milczy, informator donosi: Wypadł z grafiku

Sławomir Siezieniewski związał się z TVP w latach 90. Od 1995 roku przez cztery lata prowadził główne wydanie "Wiadomości", ale angażował się także w inne projekty stacji. M.in. relacjonował wydarzenia sportowe czy pielgrzymki papieskie. Do tej pory pojawia się w TVP Info, a widzowie mogli go zobaczyć w m.in. paśmie "Poranek Info" czy "Panorama Info". Jednak okazuje się, że choć władze chętnie powierzały mu nowe zadania, to nad jego karierą zawisły ciemne chmury. Według ustaleń Wirtualnych Mediów pracownik TVP został zawieszony.

Sławomir Siezieniewski zawieszony? Podano prawdopodobną przyczynę

Z artykułu dowiadujemy się, że miało dojść do tego z początkiem października, a taką decyzję podjęła Telewizyjna Agencja Informacyjna. "W ogóle nie pojawia się na antenie" - cytują źródło. Co się stało? Portal ustalił nieoficjalnie, że przyczynić się mógł do tego "spór o tak zwane 'białe', czyli zapowiedzi materiałów i wejść na żywo, odczytywane na antenie". Sławomir Siezieniewski, jak czytamy, miał zmieniać ich treść, a jego luźniejsze wersje podobno nie podobały się dyrekcji. "W ostatnich latach zawieszano go kilkukrotnie, w końcu w ostatnim czasie zabrano mu większość dyżurów i zabroniono prowadzić rozmowy. W listopadzie ostatecznie wypadł z grafiku" - podają Wirtualne Media, które rozmawiały z jednym z pracowników TVP Info. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się także inni koledzy Siezieniewskiego. "Dyrekcja doszła do przekonania, że Gadomski (który niedawno pojawił się na antenie - przyp. red.) jest lepszy" - mówi anonimowy informator ze stacji. Do tej pory jednak stacja TVP nie odniosła się do doniesień i ani nie potwierdza tego, co ustalił portal, ani nie zaprzecza.

Anna Popek boi się o stanowisko w stacji?

Niepokój pojawił się także wśród innych pracowników TVP. Mówi się, że po tegorocznych wyborach niektórzy drżą o swoją posadę. Ostatnio zapytaliśmy Annę Popek, czy boi się o swoją przyszłość w stacji. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy ma jakiś plan B na wypadek, gdyby otrzymała wypowiedzenie od pracodawcy, z którym jest związana od 1999 roku z przerwami. "Co ma być, to będzie" - odpowiedziała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Plotkuje się także o wielkich powrotach do TVP dawnych gwiazd, które odeszły z powodu władz stacji bądź zostały przez nich zwolnione. Czy Maciej Orłoś rozważa ponowne związanie się z Telewizją Polską?A Hanna Lis i Joanna Racewicz? Jeśli jesteście ciekawi, kto teraz (jeszcze) współpracuje ze stacją, zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

