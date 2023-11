Magdalena Cielecka zdradziła, jak przygotowywała się do roli. Okazuje się, że postanowiła zrezygnować z charakteryzacji. Zrobiła to po to, aby jak najlepiej wcielić się w odgrywaną postać. Sporo schudła i ścięła włosy.

4 Fot. KAPiF Otwórz galerię Na Gazeta.pl