Anna Lewandowska przepełniona dumą. Zdradziła słodką prawdę o córkach

Anna Lewandowska z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności światu. Małżonka Roberta Lewandowskiego regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób fanów, co u niej słychać. Materiały dotyczą zarówno życia osobistego, jak i zawodowego. Tym razem miłośniczka sportu pokazała internautom, jak jej córki pakują się na wyjazd. Dziewczynki nauczyły się już robić to samodzielnie. Popularna WAGs zdradziła, że jej pociechy bardzo lubią to, wydawałoby się proste, zajęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Styl Anny Lewandowskiej pod lupą Anny Wrońskiej

Anna Lewandowska może być dumna z córek. Stają się one coraz bardziej samodzielne

Ostatnimi czasy na instagramowym koncie Anny Lewandowskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą relacji, którą opublikowała sportsmenka. Do uroczego wideo z córkami popularna WAGs dodała podpis informujący o postępach w rozwoju córek. Lewandowska zauważyła, że dziewczynki są już w stanie same spakować się na wyjazd. Biorąc pod uwagę częste podróże rodziny, umiejętność ta wydaje się być wyjątkowo potrzebna. W końcu pakując się samodzielnie trudno zapomnieć o najbardziej przydatnych rzeczach.

Podróże to ważna część naszego życia. Dużo czytamy o wyjątkowych miejscach, planujemy. Takie wyjazdy dostarczają nie tylko pięknych, rodzinnych wspomnień, ale również kształcą. Dziewczynki uwielbiają bawić się w podróżowanie. Każda z nich ma swoją własną walizkę i samodzielnie ją pakuje - napisała na swoim instagramowym koncie Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska pokazała, jak jej córki się pakują Fot. Instagram.com/@annalewandowska

Córki Anny Lewandowskiej dorastają. Potrafią już naprawdę wiele

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski od dawna cieszą się szczęściem w małżeństwie. Wyglądają na naprawdę zgraną i świetnie dopasowaną parę. Świadczą o tym posty, które publikuje w sieci miłośniczka sportu. Owocem miłości Lewandowskich są dwie córki. Starsza to Klara. Ma sześć lat. Młodsza z dziewczynek ma na imię Laura i jest o trzy lata młodsza od swojej siostry. Patrząc na zamieszczoną przez Annę Lewandowską relację, można odnieść wrażenie, że między rodzeństwem jest wyjątkowa więź.

Anna Lewandowska pokazała, jak jej córki się pakują Fot. Instagram.com/@annalewandowska