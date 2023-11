Krzysztof Jaślar ma poważne problemy zdrowotne. Jego przyjaciel z kabaretu TEY, Zenon Laskowik, wyjawił, że ze względu na jego stan zdrowia, trzeba było odwołać zaplanowane występy. Wiadomo już na pewno, że Jaślar nie wróci na scenę w tym roku. Szczegóły dotyczące tego, co mu dolega, nie zostały jednak podane do publicznej wiadomości.

Laskowik odwołuje występy kabaretu TEY. Jaślar ma problemy zdrowotne

Pod koniec października Zenon Laskowik poinformował fanów, że część występów kabaretu TEY musi zostać przełożona. Wszystko ze względu na stan zdrowia Krzysztofa Jaślara. Na oficjalnym profilu kabareciarza na Facebooku pojawił się post skierowany do fanów. "Szanowni państwo, z przykrością informujemy, że najbliższe występy kabaretu TEY (w Lubrzy i Krakowie) z powodu gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia Krzysztofa Jaślara musimy odwołać. Wierzymy, że za jakiś czas spotkamy się z państwem ponownie w niezmienionym składzie. Osoby, które zakupiły bilety na te występy w ciągu kilku dni otrzymają zwrot pieniędzy. Nie trzeba nic w tej kwestii robić. Życzymy Krzysztofowi dużo zdrowia" - czytamy w oświadczeniu.

Kabaret TEY nie wystąpi już w tym roku. Wiadomo, co z biletami

Niestety stan zdrowia Krzysztofa Jaślara nie uległ poprawie. Obecnie Laskowik potwierdził, że kabaret Tey nie zagra już żadnych spektakli do końca roku. Potwierdził jednocześnie, że wszystkie pieniądze za zakupione bilety zostaną zwrócone na konta widzów. "Niestety w związku ze stanem zdrowia Krzysztofa Jaślara musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy Kabaretu Tey do końca roku. Osoby, które zakupiły bilety nie muszą nic robić w celu odzyskania pieniędzy. Od dziś będą odsyłane na państwa konto" - czytamy w najnowszym oświadczeniu na Facebooku Zenona Laskowika. Przypomnijmy, że Krzysztof Jaślar to popularny reżyser, autor skeczów kabaretowych i dziennikarz. Przez lata tworzył wiele spektakli, widowisk telewizyjnych czy opolskich festiwali. Jego syn, Filip, jest pierwszym skrzypkiem w popularnej Grupie MoCarta.

