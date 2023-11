Daniel Olbrychski to legendarny, polski aktor, który ma na koncie także międzynarodowe sukcesy. Jednym z tych najgłośniejszych był występ w dramacie "Salt", w którym zagrał u boku Angeliny Jolie. Początkowo Olbrychski wypowiadał się o amerykańskiej aktorce w samych superlatywach. Po latach opowiedział jednak o nieprzyjemnej sytuacji z udziałem Jolie. Można stwierdzić, że słynny Kmicic z "Potopu" popełnił prawdziwe faux pas.

Olbrychski chciał skomplementować Jolie. Nie spodobało się to jej

Daniel Olbrychski wspominał, że Angelina Jolie oczarowała go na planie swoją osobą, o czym chciał jej powiedzieć w rozmowie telefonicznej. Doszło jednak do niezręcznej sytuacji. Goszcząc w studiu Radia Zet, Olbrychski postanowił zadzwonić do aktorki nie zważając na różnicę czasu. W ten sposób obudził ją w środku nocy. Niefortunne zachowanie próbował wynagrodzić komplementem, mówiąc: "Wyglądasz fantastycznie [You look terrific! - ang.]". Niestety te słowa nie spotkały się z miłym odbiorem Jolie. Zaskoczyła Polaka. "Bądź tak łaskaw się odp*****lić" - odrzekła Angelina Jolie. Później dodała jeszcze: "Czy ty wiesz, która jest godzina w Kalifornii?". Aktor uznał później, że Angelina mogła się rozzłościć przez źle przetłumaczony komplement.

Podczas kręcenia intymnych scen z Tyszkiewicz, Olbrychski zaliczył wstydliwą wpadkę

W biografii Beaty Tyszkiewicz "Portret damy" możemy przeczytać o innej wpadce na planie z udziałem Daniela Olbrychskiego. Wszystko działo się przed laty, podczas zdjęć do filmu "Popioły", w reżyserii Andrzeja Wajdy. W momencie kręcenia intymnej sceny doszło do wstydliwej sytuacji. "Wajda na koniec sceny miłosnej wymyślił taki malarski kadr w buduarze u księżniczki i rozebrał nas do naga. Strasznie się wstydziłem, kładąc się obok kompletnie nagiej, pięknej Beaty. Miałem dwadzieścia lat, a krew nie woda. To było bez dialogu, miałem tylko wynurzyć się zza pięknego nagiego profilu Beaty. Najpierw leżałem na plecach, Beata obok mnie, taka zjawiskowo piękna... W pewnym momencie czuję, że coś się dzieje niedobrego. I słyszę spokojny głos Beaty - Daneczku, połóż się na brzuchu" - wspominał po latach Daniel Olbrychski.

Daniel Olbrychski nie spodziewał się takich słów od Angeliny Jolie Daniel Olbrychski nie spodziewał się takich słów od Angeliny Jolie, Fot. KAPiF