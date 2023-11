Małgorzata Tomaszewska pokazała mamę. Jest utytułowaną sportsmenką i od lat mieszka za granicą

Małgorzata Tomaszewska w ostatnim czasie chętnie dzieli się życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Opowiada o tym, jak przebiega jej ciąża, a także prezentuje, jak spędza typowe dni na planie "Pytania na śniadanie" oraz kiedy ma wolne od pracy. Prezenterka telewizyjna uwielbia podróżować i korzysta z każdej możliwej okazji, aby zwiedzić nowe zakamarki świata. Ostatnio wybrała się do Dubaju, gdzie odwiedziła mamę, która przeprowadziła się tam lata temu za miłością.

Małgorzata Tomaszewska poleciała do Dubaju. Spotkała się z mamą

Małgorzata Tomaszewska korzysta z chwili wytchnienia od zobowiązań zawodowych i ruszyła w podróż, którą relacjonuje na Instagramie. Razem z synem chętnie chodzi na tamtejsze plaże i zwiedza najpiękniejsze miejsca w Dubaju. W tej obszernej fotorelacji nie mogło zabraknąć również zdjęcia z mamą. Niewielu wie, ale Katarzyna Calińska-Moura jest związana ze sportem. W przeszłości spełniała się jako zawodniczka tenisa stołowego i ma na koncie liczne sukcesy. Udało jej się zdobyć między innymi tytuł mistrzyni kraju, o czym rozpisywały się sportowe media.

Małgorzata Tomaszewska z mamą w Dubaju Instagram @malgorzata_tomaszewska

Mama Małgorzaty Tomaszewskiej mieszka za granicą. Wyjechała za miłością

Małgorzata Tomaszewska jest owocem miłości Katarzyny Calińskiej-Moury i Jana Tomaszewskiego. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu, a była tenisistka stołowa po rozwodzie znalazła miłość u boku Szwajcara Pascala Moury. Pobrali się w 2011 roku i przeprowadzili do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Małgorzata Tomaszewska wywodzi się ze sportowej rodziny. Tym zajmują się jej bliscy

Mama Małgorzaty Tomaszewskiej nie jest jedyną osobą w rodzinie, która związała się ze sportem. Pasję do tenisa stołowego zaszczepiła w niej Danuta Szmidt-Calińska, która również była wielokrotną medalistką w tej dyscyplinie. To za ich sprawą prezenterka sama trenowała przez jakiś czas. Co więcej, jej ojciec Jan Tomaszewski był w przeszłości bramkarzem reprezentacji Polski. Zdjęcia Małgorzaty Tomaszewskiej z bliskimi znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Tomaszewska na planie 'Pytania na śniadanie' kapif