Małgorzata Rozenek należy do grona celebrytek, które z ogromną przyjemnością relacjonują życie w mediach społecznościowych. Na Instagramie dzieli się kulisami codzienności i możemy tu znaleźć między innymi zdjęcia w rodzinnym gronie, ale nie brakuje i porad zdrowotno-urodowych. Żona Radosława Majdana wielokrotnie podkreślała, że prowadzi aktywny tryb życia, a to często wiążę się z wyrzeczeniami. Na trening musiała wstać o godzinie piątej nad ranem.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek została zwolniona z "Dzień dobry TVN". Mówi o nadchodzących zmianach

Małgorzata Rozenek wstała o piątej rano. Migiem ruszyła na trening

Małgorzata Rozenek jest niezwykle zapracowana. Od rana do wieczora pracuje nad nowymi projektami zawodowymi i łączy to z prowadzeniem domu. Jednocześnie każdego dnia stara się znaleźć chwilę tylko dla siebie, co bywa niezłym wyzwaniem. Ostatnio musiała wstać bardzo wcześnie rano, aby pójść na trening. Pokazała, jak wygląda tuż po przebudzeniu. Zdjęcia Małgorzaty Rozenek w porannym wydaniu i z siłowni znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Trening o szóstej rano, czy wstaję o piątej. Czasem to jest jedyny sposób, żeby znaleźć czas na trening - mówiła Małgorzata Rozenek na InstaStories.

Małgorzata Rozenek po przebudzeniu Instagram @m_rozenek

Małgorzata Rozenek ostatnio spędza długie godziny na siłowni. Zapowiada coś wyjątkowego

Po wyjściu z siłowni Małgorzata Rozenek ponownie odezwała się do fanów - tym razem, aby podzielić się z nimi planami na to, jak w najbliższym czasie będą prowadzone jej media społecznościowe. Okazuje się, że wiele się zmieni. "Odzywam się ostatnio rzadziej, niż zwykle, ale to dlatego, że powtarzalność mojej rutyny może być dla was nudna. Jestem w bardzo specyficznym momencie mojego życia. Mam czas, w którym śpię, jem, trenuję i to powtarzam. Zupełnie inaczej wygląda to co robię i moje wolne dni czy czas beztreningowy, bo mam go coraz mniej. Zastanawiałam się od jakiegoś czasu, bo wkładam w to tak wiele wysiłku, że nie chciałabym słyszeć, że zwariowałam albo, żebym zajęła się dziećmi. Realizuję i porwałam się do czegoś, co jest ekstremalnie wymagające. Chciałabym się do tego ekstremalnie dobrze przygotować" - wyznała była żona Jacka Rozenka na InstaStories. Niewykluczone, że projekt, który tajemniczo zapowiada celebrytka jest programem telewizyjnym o tematyce sportowej. Według informacji przekazanych w połowie ubiegłego miesiąca przez TVN Warner Bros. Discovery właśnie trwają zdjęcia do nowego programu z jej udziałem. Będzie się w nim podejmować wyzwań rzucanych przez mężczyzn ze świata sportu.

Małgorzata Rozenek na słowni Instagram @m_rozenek

Małgorzata Rozenek na słowni Instagram @m_rozenek