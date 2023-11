Konflikt Caroline Derpienski i Anety Glam trwa w najlepsze, choć już nikt pewnie nie pamięta, od czego się zaczął. W każdym razie widać, że celebrytki za sobą nie przepadają, czemu coraz częściej dają wyraz na swoich profilach w mediach społecznościowych. Niechęć obu pań do siebie doszła już do takiego stopnia, że nie wyobrażają sobie przebywać w tym samym miejscu. Derpienski oznajmiła na InstaStories, że opuściła tegoroczną galę charytatywną w Miami właśnie dlatego, że wybrała się na nią Glam. Nie szczędziła też ostrych słów.

Caroline Derpienski vs. Aneta Glam. Celebrytki znów wymierzają przeciwko sobie ciosy

Niedawno w Miami miała miejsce gala Make a Wish American, podczas której zbierane są fundusze od zamożnych uczestników na działania charytatywne. Poza spełnieniem "dobrego uczynku" jest to też oczywiście okazja do brylowania wśród amerykańskiej śmietanki towarzyskiej i pozowania przed fotoreporterami. W wydarzeniu wzięła udział Aneta Glam. Celebrytka całą imprezę zrelacjonowała na swoim instagramowym profilu, a fani dopytywali się, czy spotkała tam inną znaną polską mieszkankę Florydy - Caroline Derpienski. Modelka postanowiła sama rozwiać te wątpliwości.

Derpienski na InstaStories opublikowała swoje zdjęcie z ubiegłorocznej gali i poinformowała obserwatorów, że tym razem się nie wybiera. Podała nawet powód. "Wczoraj miałam iść na bal Make A Wish do Intercontinental Miami Hotel, ale nie poszłam, wiedząc, jakie babiska będą" - stwierdziła. Po czym dodała, że udział w imprezie nie jest żadnym wyróżnieniem, każdy może bowiem kupić wejściówkę. "Kochani każdy może zawsze kupić sobie bilecik, a nawet stoliczek na ten Event. To nic prestiżowego" - czytamy. Pochwaliła się również, że dwa lata temu miała okazję otwierać jako modelka pokaz mody, który odbył się w trakcie wydarzenia.

Ja zawsze jako celebrity model co roku jestem zapraszana, nie kupując biletów, ale i tak minimum osiem tys. dolarów zawsze zostawiłam na charity. Ja już się nachodziłam - oznajmiła.

Caroline Derpienski tłumaczy się z ominięcia eventu

Caroline Derpienski ma plan na Anetę Glam? "Chcę ją uciszyć na zawsze"

Caroline Derpienski udzieliła ostatnio wywiadu portalowi JastrząbPost. Wypowiedziała się w nim na temat swojego konfliktu z Anetą Glam. Celebrytka zapowiedziała, że przygotowuje obszerny materiał, który zamierza udostępnić w odwecie. - Planuję zrobić filmik na YouTubie lub jakiegoś porządnego reelsa, ponieważ przyjaźnię się z dziesiątkami osób poszkodowanych. Ja mam osoby, które od minimum 15 lat ją znają. Wiedzą, co robiła przed związkiem z Georgem, co robiła w trakcie, więc ja przygotowuję się do mocnego filmiku, żeby uderzyć medialnie. Ja chcę shut up her (uciszyć ją - red.) już na stałe, żeby pokazać, kto ma siłę - oznajmiła.