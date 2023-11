Marcin Hakiel od ponad roku oficjalnie nie jest już mężem Katarzyny Cichopek. Od tego czasu tancerz był już związany z tajemniczą blondynką Dominiką, jednak ten związek nie przetrwał z uwagi na różnice w planach na najbliższą przyszłość. Kobieta pozostaje jednak w kontakcie z byłą żoną eks partnera, ponieważ ich córki się przyjaźnią. Obecnie Hakiel układa sobie życie u boku ciemnowłosej piękności. Pokazał jak spędza czas z jego pociechami.

REKLAMA

Zobacz wideo Cichopek mówi o dzieciach. Nawiązała do byłego męża

Marcin Hakiel zabrał dzieci na squasha. Towarzyszyła im nowa partnerka

Marcin Hakiel wydaje się być bardzo szczęśliwy w nowej relacji. Ochoczo publikuje zdjęcia przedstawiające, jak spędza czas z nową ukochaną i mówi o łączącym ich uczuciu. Dominika poznała już jego pociechy i wygląda na to, że bierze aktywny udział w ich życiu. Ostatnio wybrali się razem na zajęcia sportowe i wszystko udokumentował na Instagramie. Wybór padł na squasha. Na opublikowanym zdjęciu mogliśmy zobaczyć Adama i ukochaną Hakiela, którzy trzymali w rękach paletki. Na pierwszy plan wysuwa się z kolei Helena. Tancerz pokusił się o dość odważną decyzję, ponieważ pokazał jej twarz, czego zwykle nie robi. Uwagę zwracają jednak hashtag, który sugerują, że cała czwórka traktuje się jak rodzina. "#familytime (dop. red. pol. czas rodzinny) - pisał Marcin Hakiel.

Marcin Hakiel pokazał twarz córki Instagram @marcinhakiel

Marcin Hakiel mówi o relacjach nowej partnerki z dziećmi. Mają wspólne zainteresowania

Marcin Hakiel już jakiś czas temu zdradził, że Dominika poznała jego dzieci i bardzo dobrze się dogadują. Z Adamem mają wspólne zainteresowania. "Z synem słuchają podobnej muzyki, więc idealnie. Z córką też wszystko okej. Nie budujmy tutaj, nie wiadomo jakiej historii. To nowa relacja, moje dzieci też są już duże, syn ma już 14 lat, córka w grudniu będzie miała dziesięć, więc to nie jest tak, że ktoś specjalnie musi się nimi zajmować. Tam na Instagramie ktoś mi zaczął pisać, że to jest problem. Dzieci to nie jest żaden problem. Poza tym ja mam tydzień dzieci i mieszkamy sami, więc to się wszystko ułoży" - wyjaśnił. Zdjęcia Marcina Hakiela z partnerką i dziećmi znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Marcin Hakiel pozuje z dziećmi w lustrze Instagram @marcinhakiel