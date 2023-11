To niesamowicie smutny dzień dla świata Teatru. Zmarła Hanna Zientara - aktorka, która od 1987 roku grała na deskach Teatru Dramatycznego w Płocku. Była bardzo zaangażowana w budowanie kariery. Kształciła się między innymi Studiu Machulskich przy Teatrze Ochoty i na Wydziale Lalkarskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, co pozwoliło jej na perfekcyjne doszlifowanie umiejętności. Zmarła w nocy z 4 na 5 listopada 2023 roku.

Nie żyje Hanna Zientara

Hanna Zientara była jedną z najważniejszych twarzy Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. To tam na przestrzeni minionych 30 lat dawała popis niesamowitych umiejętności artystycznych i wcielała się w niezliczoną ilość postaci. 5 listopada 2023 roku instytucja za pośrednictwem posta na Facebooku przekazała niezwykle smutną informację. Aktorka odeszła w nocy.

"Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dziś w nocy zmarła w Płocku nasza serdeczna koleżanka, doskonale wszystkim znana aktorka Hanna Zientara-Mokrowiecka. Miała 64 lata. Trudno nam uwierzyć w to, co się stało. To była dla nas szokująca informacja i stanowczo przedwczesna… Hania do ostatnich chwil grała z nami na płockiej scenie, a ostatnio uczestniczyła w próbach do przedstawienia premierowego "Udręka życia" Hanocha Levina, w reż. Karola Suszki. Premiera miała się odbyć 4 listopada 2023 r." przekazał na Facebooku Teatr Dramatyczny w Płocku.

Hanna Zientara całe życie poświęciła płockiemu teatrowi

Pracownicy teatru przekazali również, że aktorka była bardzo ważną osobą dla nich wszystkich. Poświęciła całe życie, aby móc grać w Płocku. "Była jednym z filarów i symboli płockiego Teatru. Poświęciła mu prawie całą swoją karierę zawodową, tym samym budując jego historię ostatnich trzydziestu lat. To bardzo smutna końcówka roku i niewyobrażalna strata dla płockiego Teatru, który żegna wybitną Aktorkę i wspaniałą Koleżankę." Na sam koniec podziękowali jej za serce włożone w wieloletnią współpracę. "Haniu, będziemy zawsze o Tobie pamiętać. Dziękujemy Ci za nasz Teatr i każdą spędzoną w nim chwilę. Jesteś w naszych sercach i pamięci. Bez Ciebie będzie pusto w Teatrze…" - czytamy. Zdjęcia Hanny Zientary znajdziesz w naszej galerii na górze strony.