Jerzy Kryszak z wykształcenia jest aktorem, który w 1974 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim krakowskiej PWST. Po zakończeniu edukacji grywał na deskach teatru oraz w różnego rodzaju produkcjach, takich jak "Podróże Pana Kleksa" czy "Wodzirej", jednak to dopiero rozstanie się ze światem filmu, przyniosło mu prawdziwą karierę. W latach 90. zaczął speniać się jako satyryk i do dziś rozbawia fanów do łez podczas występów kabaretowych. Niewielu wie, że jego syn również doczekał się sławy. Sprawdziliśmy, czym się zajmuje.

Jerzy Kryszak ma sławnego syna. Kamil zajął się muzyką

Jerzy Kryszak po raz pierwszy wziął ślub z Anną Chitro jeszcze podczas studiów, jednak ta relacja nie przetrwała próby czasu. Później przez chwilę był związany z Tatianą Kołodziejską, z którą doczekał się syna Pawła, jednak też się rozstali. Ostatecznie to z Agnieszką Kryszak ułożył sobie życie, w którym pojawiły się dwie kolejne pociechy artysty - Kuba i Kamil. Okazuje się, że ostatni z nich poniekąd poszedł w ślady ojca i też zaczął budować karierę. Zawodowo zajął się muzyką i jest członkiem zespołu.

Jerzy Kryszak podczas jubileuszu 25. lecia pracy artystycznej Cezarego Pazury

Tak toczy się kariera Kamila Kryszaka. Podpisał kontrakt z wytwórnią

Kamil Kryszak pierwsze kroki w branży stawiał pod pseudonimem artystycznym Holden Beaver. Ten rozdział w jego życiu dobiegł jednak końca na rzecz współpracy z zespołem KARAŚ/ROGUCKI, gdzie jest gitarzystą. To jednak nie wszystko. W 2023 roku udało mu się podpisać kontrakt z jedną z największych wytwórni w Polsce Universal Music. Spod ich ręki wydał debiutancki singiel "Kochaina", który został wykorzystany do filmu "Piosenki o Miłości", a to z kolei pozwoliło na otrzymanie nominacji do Nagrody im. Krzysztofa Komedy oraz do O!lśnień portalu Onet. Z informacji dostępnych na Spotify dowiadujemy się, że odpowiadał za całą aranżację muzyczną do produkcji, natomiast jego wytwórnia przekazuje, że obecnie pracują nad kolejnym albumem studyjnym. W skali miesiąca ma prawie 60 tysięcy słuchaczy. Zdjęcia syna Jerzego Kryszaka znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Kamil Kryszak, syn Jerzego Kryszaka na meczu Instagram @kamilholden