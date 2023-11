3 listopada rodzina i przyjaciele pożegnali Matthew Perry'ego podczas kameralnej uroczystości pogrzebowej w Los Angeles. Na ceremonii zjawiła się też obsada kultowego serialu "Przyjaciele", gdzie aktor wcielał się w postać Chandlera Binga, za którą pokochali go widzowie na całym świecie. Matthew Perry w 2022 roku wydał swoją głośną autobiografię, w której opowiedział m.in. o swoich problemach z uzależnieniami. Jak się okazuje, aktor miał w planach także nakręcenie autobiograficznego filmu. Doskonale widział, kogo chce obsadzić w swojej roli.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz: "Jestem gotowa na śmierć, będę umierała godnie" [fragment podcastu femiTALK]

Matthew Perry chciał nakręcić film o sobie. Wybrał nawet aktora. "Był podekscytowany swoimi planami"

W 2022 roku na rynku ukazała się autobiograficzna książka Matthew Perry'ego "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz", która szybko okazała się międzynarodowym bestsellerem. W szczerym do bólu wyznaniu opowiedział, że przez lata walczył z uzależnieniami od leków i narkotyków, a szczególne spustoszenie w jego organizmie spowodowało uzależnienie od silnych leków przeciwbólowych z grupy opioidów. Aktor nadużywał też alkoholu. Widzowie "Przyjaciół" mieli okazję poznać go z zupełnie innej strony, nikt nie zdawał sobie sprawy, jak poważny był jego stan. Wydawało się, że w życiu aktora nadszedł lepszy czas, ale dobrą passę przerwała jego nagła śmierć. Jeden z serwisów dotarł do modelki Athenny Crosby, z którą ostatnio widywano aktora. Zdradziła, że miał w planach nakręcenie filmu o sobie i wiedział, kogo chce zaangażować do zagrania młodszej wersji siebie. To nazwisko z pewnością jest wam znane. Aktorzy mieli już okazję współpracować na planie. Fragment ich wspólnego filmu znajdziecie w materiale wideo na dole strony.

Powiedział, że chce zrobić film o swoim życiu. Wcześniej współpracował z Zackiem Efronem przy jednym z filmów. Powiedział, że chce, aby Zac Efron zagrał jego młodszą wersję i że niedługo zamierza go o to poprosić (...) Cieszył się, że będzie mógł opowiedzieć swoją historię, zrelacjonować walkę z uzależnieniem. Liczył na to, że w ten sposób będzie mógł pomóc wielu ludziom. Był pełen optymizmu. Był podekscytowany swoimi planami - powiedziała Crosby w rozmowie z Entertainment Tonight.

Matthew Perry na premierze filmu AP

Athenna Crosby o ostatnim spotkaniu z Matthew Perrym. "Był radosny jak skowronek"