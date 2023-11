14. edycja muzycznego programu TVP jest pełna skrajnych emocji. Widzowie żegnają kolejnych uczestników i muszą zaakceptować fakt, kto dostał się do dalszego etapu, a kto nie. Po ostatnim odcinku show pojawiło się wiele komentarzy dotyczących Daniela Borzewskiego. Jedni mu gratulują, drudzy zaś podają w wątpliwość jego fenomen. Sama Justyna Steczkowska uznała, że przed uczestnikiem jeszcze sporo nauki śpiewu. Dlaczego widzowie dopatrują się ustawki?

Po "The Voice of Poland" znów jest gorąco. Ustawiony awans?

Każdy z widzów programu ma swojego faworyta. Wiele osób bije brawa Borzewskiemu, ale niektórzy zaczęli mieć pewne podejrzenia co do jego awansu. Uczestnik przeszedł do kolejnego etapu "The Voice of Poland" i niektórzy uważają, że to przez swoje wcześniejsze występowanie w projektach stacji. Borzewski spełnia się bowiem nie tylko w śpiewie, lecz także w tańcu. Występował np. w "Jaka to melodia?", brał udział w "Sylwestrze Marzeń z Dwójką" oraz "Dance Dance Dance". Pojawił się także udział na Eurowizji, gdyż towarzyszył jako tancerz Rafałowi Brzozowskiemu, kiedy ten starał się w konkursie w 2021 roku. "Jakoś mi się w te wyniki nie chce wierzyć", "Jak Daniel mógł tak daleko dojść i jeszcze przejść dalej?" - czytamy komentarze zaniepokojonych widzów na oficjalnym profilu show.

Daniel Borzewski Daniel Borzewski uczestnikiem 'The Voice of Poland', TVP

"The Voice of Poland". Kim jest Daniel Borzewski? Wcześniej próbował sił w modelingu

Daniel Borzewski to jeden z uczestników 14. edycji "The Voice of Poland", ale fani konkursów piękności mogli go poznać już wcześniej. W 2019 roku udało mu się wywalczył tytuł Mistera Polski, a tym samym został najprzystojniejszym mężczyzną w kraju. Pojawiał się także w "Dance, Dance, Dance" oraz pracował jako jeden z tancerzy TVP, jednak odszedł z grupy i poświęcił się muzyce. W jednym z odcinków telewizyjnego show wspomniał, że chciałby zaistnieć na scenie muzycznej

"Program jest dla mnie naturalną drogą do spełnienia moich kolejnych marzeń. Mam nadzieję, że udział w „The Voice of Poland" pomoże mi rozwinąć skrzydła w świecie muzyki oraz da szansę zaistnieć na małych i dużych scenach." Po zdjęcia dotyczące tematu artykułu zapraszamy do galerii.

