30 listopada 2023 roku w sieci pojawiła się druzgocąca informacja. Cezary Olszewski zmarł nagle w wieku 42 lat. Mężczyzna znany głównie z występów w "Tańcu z Gwiazdami" został znaleziony w hotelu. Jego pogrzeb został zaplanowany na 4 listopada. Ceremonia odbyła się w Sanktuarium w Ostrołęce. Do mediów trafiły zdjęcia z uroczystości. Trumna z ciałem tancerza tonęła w kwiatach. Oprócz rodziny i przyjaciół, Olszewskiego pożegnało również wiele gwiazd. Niektóre przemowy wyjątkowo chwytały za serce.

REKLAMA

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk o śmierci mamy. "Przeżywałam na oczach całej Polski"

Przemowa na pogrzebie Cezarego Olszewskiego chwyta za serce. Tak pożegnali go przyjaciele

Uroczystości pogrzebowe Cezarego Olszewskiego zostały zaplanowane na dwa dni. Tancerza pochowano na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Tuż po nabożeństwie przyszła pora na przemowy. W pewnym momencie głos zabrał jeden z bliższych przyjaciół mężczyzny. Nie da się ukryć, że przy takich słowach łzy same napływają do oczu.

Niezwykle otwarty, towarzyski, uczynny, miał niesamowity dar zjednywania sobie ludzi. Czarka chciało się znać i z nim przebywać, tak było od najmłodszych lat. Sukcesy w tańcu przeniosły Czarka do stolicy, dzięki udziałowi i zwycięstwu w "Tańcu z Gwiazdami" stał się rozpoznawalny w kraju, a nawet poza nim. Ostrołęka oszalała na punkcie Czarka! Przez kilka lat przyciągał nas przed telewizory, dał ogrom emocji, radości, dumy i zachwytu. Najpiękniejsze jest to, że nie zapomniał o nas tutaj, o swoich bliskich i gromadce tancerzy z Ostrołęki. To był nadal nasz Czarek... - wyznał przyjaciel na pogrzebie.

- W tym roku śp. Cezary zapragnął rozpocząć wszystko od nowa, w rodzinnym mieście. Gdy dotarł do Ostrołęki, było czuć powiew czegoś nowego w Czarku. Nie szukał poklasku, chciał robić dalej to, co kocha, czyli uczyć tańca - pisze portal eostrołęka.pl, cytując słowa bliskiego przyjaciela Cezarego Olszewskiego. Więcej zdjęć tancerza znajdziecie w galerii na górze strony.

Pogrzeb tancerza Cezarego Olszewskiego fot. East News

Bracia Mroczkowie pożegnali Cezarego Olszewskiego

Na pogrzebie Cezarego Olszewskiego pojawił się Rafał Mroczek. Mężczyzna złożył kwiaty na grobie tancerza. Z kolei jego brat bliźniak pożegnał zmarłego we wzruszających słowach. Opublikował specjalny post w mediach społecznościowych. Wrócił wspomnieniami do momentu, w którym się poznali, a także licznych wspólnych chwil. "(...) Jako dwudziestoparolatkowie wsiadaliśmy w auto i gnaliśmy przed siebie bez większego planu. Mogliśmy ze sobą nie gadać dłuższy czas, ale to nam nie przeszkadzało, by za chwilę znowu coś razem zaplanować. Mieliśmy się spotkać, ale nie zdążyliśmy!" - napisał. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.