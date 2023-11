Alicja Majewska to bez dwóch zdań jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jej utwory od lat podbijają listy przebojów i serca słuchaczy. Kto nie zna takich hitów jak "Odkryjemy miłość nieznaną" czy "Być kobietą"? Jednak jak sama gwiazda mówi, nie tylko muzyka się dla niej liczy. Drugą jej największą miłością jest jej dom, gdzie odnajduje spokój. Ostatnio w jego progi zaprosiła kamerę "Dzień dobry TVN", gdzie pokazała efekty metamorfozy wnętrza. A my mogliśmy podejrzeć, jak mieszka wokalistka.

Alicja Majewska wyremontowała dom. Kolory zastąpiły klasyczną biel

Gwiazda na antenie przyznała, że w obecnej nieruchomości mieszka już prawie pół wieku, a dokładnie 48 lat. Można sobie tylko wyobrazić, ile przeżyły te mury i kto w tym domu bywał, bo artystka chętnie gościła w swoich progach koleżanki i kolegów z branży. Najważniejszym pomieszczeniem w budynku jest z pewnością studio muzyczne, na które zaaranżowano poddasze. Wcześniej pokój był urządzony w jasnych, stonowanych kolorach. Teraz pełno tu innych barw.

Pierwsza rzecz, jaką Magda (architetka - przyp. red.) zrobiła, to utwierdziła mnie w moim przekonaniu, że to nie jest dobre, co powstało. To jest pomieszczenie zwane pracownią. Kogo tu nie było? Był Zbyszek Wodecki, Artur Andrus, Michał Bajor. Tłumy ludzi. - Pojawiły się kolorowe poduszki, wzorzyste dywany. Sofa została przetapicerowana na kolor zielony. Proces projektowy trwał dwa lata - opowiadała Majewska.

W oczy rzucają się od razu liczne pamiątki, które artystka wyeksponowała w swojej pracowni. Na jednej z szafek wystawione zostały nagrody oraz statuetki, które przez lata zdobyła. Majewska znalazła też miejsce na swoje archiwalne portrety. Na jednej ze ścian wisi nawet jej karykatura.

Tak mieszka Alicja Majewska Dom Alicji Majewskiej | screen 'Dzień dobry TVN'

Tak mieszka Alicja Majewska. Dom jest dla niej azylem

W podobnym tonie urządzono pozostałe pomieszczenia w domu. Zarówno sypialnię, jak i salon i łazienkę łączą ze sobą nowoczesny design z klimatami vintage. - Ja się przywiązuję do rzeczy, do ludzi, do miejsc. Mieszkam tu 48 lat, a mogłabym sobie gdzieś pofrunąć w bardziej trendy dzielnice - wyznała. Wśród materiału mebli dominuje klasyczne, naturalne drewno i stonowane odcienie, przełamane bardziej żywymi kolorami. Proces projektowy miał trwać nawet dwa lata. Więcej zdjęć domu Alicji Majewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.