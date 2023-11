Od kilku dni media aż huczą na temat rzekomego romansu Edyty Górniak i Rafała Brzozowskiego. Wiadomo nie od dziś, że muzycy darzą się sympatią. Często się też widują na koncertach organizowanych przez TVP. Oboje wystąpili w nowym show stacji "Rytmy Dwójki". Według informatorów za kulisami miała się nawiązać między nimi wyjątkowa więź. Teraz gwiazda skomentowała te rewelacje w nietypowy sposób... Opublikowała wspólne zdjęcie.

Edyta Górniak odniosła się do plotek o romansie z Brzozowskim

Gwiazda na swoim instagramowym profilu udostępniła kilka zrzutów ekranów z artykułów, które informowały o jej rzekomym romansie z Rafałem Brzozowskim. Co prawda Górniak często pokazuje fanom teksty na jej temat, które przypadły jej do gustu, lub wręcz przeciwnie. Jednak tym razem uwagę zwracają następne relacje.

Na InstaStories Górniak opublikowała zdjęcie z nikim innym jak właśnie Rafałem Brzozowskim. Widać na nim jak wokalistka opiera mu się na ramieniu, ale to jej wzrok przyciąga uwagę. Nie można zaprzeczyć, że wpatrzona jest w niego jak w obrazek. W dodatku do fotografii dodała naklejki z sercami. Myślicie, że faktycznie coś jest na rzeczy?

Edyta Górniak wpatrzona w Brzozowskiego jak w obrazek. Podsyca plotki o romansie? InstaStories Edyty Górniak | fot. instagram/edytagorniak

Edyta Górniak i Rafał Brzozowski. Co mówią informatorzy zza kulis?

Edyta Górniak już od dłuższego czasu jest singielką. W 2021 wyznała, że przez osiem miesięcy spotykała się z tajemniczym mężczyzną, niejakim Andrzejem. Po rozstaniu nie było słychać, aby ktoś skradł serce wokalistki. Tymczasem coraz głośniej jest na temat jej relacji z Rafałem Brzozowskim. Jak podaje "Na żywo" tych dwoje miało prowadzić se sobą długie rozmowy, a piosenkarz miał nawet obdarzać diwę bukietami kwiatów. - Edyta ucieszyła się, że znalazł się tam też Rafał. Ona naprawdę bardzo go lubi. Jest nim wręcz oczarowana. Za kulisami trzymali się razem - donosi informator magazynu.

Kiedy na planie "Rytmów Dwójki" miało dojść do konfliktu wokalistki z Tomaszem Szczepanikiem, miała nawet żałować, że Brzozowski nie stanął w jej obronie. - Edi mówiła później, że żałuje, że nie było przy niej Rafała, bo on zachowałby się jak należy i natychmiast stanął w jej obronie - dodał informator. Sama Górniak pozytywnie wypowiada się na temat swojego kolegi. - Przyznam szczerze, że w naszej branży mało jest tak życzliwych ludzi jak Rafał Brzozowski. Życzliwość i normalność wciąż są na wagę złota w świecie, który bezmyślnie niszczymy. Zdarzają się jednak perły, które nie patrzą na nikogo jak na konkurencję. Które potrafią słuchać i są chętne do pomocy. Oczywiście jest bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Także szarmanckim i ujmującym. Trudno się czasem nie zarumienić - wyznała w "Na żywo".