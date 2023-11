Czartoryska z mężem na górskim szlaku. Fani nie mogą przestać się zachwycać

Anna Czartoryska-Niemczycka od dziesięciu lat jest szczęśliwą żoną biznesmena Michała Niemczyckiego. Aktorka już jakiś czas temu zniknęła z show-biznesu, a swoją uwagę skupiła bardziej na rodzinie. Razem z mężem wychowuje czwórkę dzieci: Ksawerego, Janinę, Antoniego oraz Stefana. Choć mężczyzna należy do grona najbogatszych Polaków, to para nie afiszuje się z luksusem. Widać to także na ostatnich zdjęciach, które małżeństwo opublikowało w sieci.

Anna Czartoryska-Niemczycka z mężem i dziećmi. Razem wybrali się w góry

Niemczyccy spędzają krótki urlop w polskich górach. Razem z dziećmi poświęcają się wędrówkom po malowniczych szlakach, czego efekty widać na ich profilach w mediach społecznościowych. Celebrytka raczej stara się chronić swoją prywatność i w sieci niewiele pokazuje rodzinnych kadrów. Częściej sama pozuje przed aparatem, a efektami sesji - zarówno tych profesjonalnych, jak i prywatnych - dzieli się z internautami.

Tym razem aktorka opublikowała na swoim instagramowym profilu dwie fotografie z wycieczki wzdłuż jednego z górskich szlaków. Na pierwszej z nich widać uśmiechnięte małżeństwo Niemczyckich. Ubrana w ciepłe stroje para zapozowała na tle leśnego krajobrazu. Na drugim zdjęciu widać już tylko Czartoryską, która razem z córką i synem wspina się po ścieżce. "W górę!" - napisała w poście. Trzeba przyznać, że na każdym z kadrów najbardziej zachwycają piękne okoliczności przyrody, w jakich mieli okazję się sfotografować.

Fani zachwyceni nowym zdjęciem Anny Czartoryskiej-Niemczyckiej

Trzeba przyznać, że na zdjęciach z gór Niemczyccy niczym się nie wyróżniali. Ubrani odpowiednio do aktywności wpasowali się w mijających ich turystów. Być może właśnie ta naturalność pary tak zachwyciła fanów, którzy szybko zaczęli komentować post. Niemal wszyscy byli zgodnie: małżeństwo wyszło świetnie. "Jest pani szczęściarą", "Cudownie się patrzy na szczęśliwą rodzinę. Czas dla niej to najfajniejsza sprawa, a jeszcze w takich otoczeniu to już w ogóle czad!", "Jesteście super parą", "Widać, że jesteście kochającą się rodziną" - zachwycali się internauci.