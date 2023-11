Kristina Karyagina zmaga się z anoreksją. Wyniszczająca choroba zawładnęła życiem Rosjanki wiele lat temu. Pochodząca z Barnaułu kobieta zauważyła początki zaburzeń odżywiania jeszcze za czasów szkoły. Już jako mała dziewczynka zmagała się z brakiem apetytu przed egzaminami. Z tego względu potrafiła nie jeść przez bardzo długi czas. Jak się okazało, problem był bardziej złożony. Z czasem nastoletnia wówczas Kristina zachorowała na anoreksję. W swoim najgorszym momencie kobieta miała 22 lata, a ważyła zaledwie 17 kilogramów. Lekarze rozkładali ręce.

REKLAMA

Zobacz wideo Anja Rubik o swojej wadzę. "Kichnę i od razu dwa kilo mniej"

Kiedyś ważyła 17 kilogramów. Kristina Karyagina wraca do zdrowia

Rodzina Kristiny przez długi czas była bezsilna. Bywały momenty, że kobieta nie mogła nawet podnieść się z łóżka. Po jakimś czasie Rosjanka pojawiła się w programie "Niech mówią". Wówczas po raz pierwszy opowiedziała publicznie o swojej chorobie i związanych z nią zmaganiach. Wyznała, co spowodowało u niej zaburzenia odżywiania. Dodała, że wiele metod leczenia ją zawiodło. Wówczas jej słowa dotarły do pewnego psychologa, który specjalizuje się w leczeniu podobnych przypadków. Mężczyzna zaoferował Kristinie pomoc. Wkrótce kobieta stała się jego pacjentką i zaczęła chodzić na terapię. Regularne wizyty zaczęły jej pomagać. Obecnie Kristina ma się już znacznie lepiej. Dalej jest w trakcie rekonwalescencji. Z zagranicznych źródeł wynika, że Rosjanka waży około 30 kilogramów. Oznacza to, że udało jej się zwiększyć wagę prawie dwukrotnie. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Kristina Karyagina marynova888/Instagram

Kristina mogła liczyć na pomoc znanej influencerki

Historia Kristiny wzruszyła pewną rosyjską influencerkę. Maria Kokhno, znana jako @marynova888 zaoferowała pomoc chorej kobiecie. W mediach społecznościowych wyznała, że kiedyś sama borykała się z podobnymi zaburzeniami. Zorganizowała zbiórkę na leczenie Kristiny. "Wiem, jak to jest, gdy ktoś stawia przed tobą jedzenie, a ty nie możesz tego zjeść. Nawet będąc świadomym, że umierasz, wciąż nie potrafisz jeść" - wyznała na profilu na profilu na Instagramie. Od tego czasu kobiety są w stałym kontakcie. ZOBACZ TEŻ: Allegra Versace wycofała się z życia publicznego. W pewnym momencie ważyła 28 kilogramów